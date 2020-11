Schwimmen: US-Amerikaner Dressel mit zwei Weltrekorden in 40 Minuten

Der US-Schwimmer Caeleb Dressel hat im Finale der International Swimming League am Samstag gleich zwei Kurzbahn-Weltrekorde aufgestellt. Zuerst knackte Dressel in Budapest die bisher unerreichte Marke von 48 Sekunden über 100 Meter Delfin und gewann seinen Finallauf mit 47,78 Sekunden. Rund 40 Minuten später unterbot der 24-Jährige auch noch seinen eigenen Weltrekord über 50 m Kraul um acht Hundertstel und schlug nach 20,16 Sekunden an.

Dressel, der zweifache Olympiasieger von 2016 und siebenfache Weltmeister von Budapest 2017, gilt als einer der Top-Medaillenanwärter für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr.