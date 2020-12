Schwimmen: Zehn OSV-Aktive beim Olympia-Qualimeeting in Rotterdam

Von Donnerstag bis Sonntag

Zehn österreichische Schwimmer nehmen auf Einladung von Donnerstag bis Sonntag in Rotterdam an einem Langbahn-Meeting teil, bei dem es auch um Normen für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio geht. Bisher ist ein OSV-Quintett für dieses Großereignis qualifiziert, aus dem nur Felix Auböck und Marlene Kahler nicht in den Niederlanden antreten. Christopher Rothbauer, Bernhard Reitshammer und Lena Grabowski sind dabei und haben Limit-Chancen auf weiteren Strecken.

Zudem sind am (heutigen) Mittwoch Valentin Bayer, Heiko Gigler, Alexander Trampitsch, Nina Gangl, Claudia Hufnagl, Lena Kreundl und Cornelia Pammer in die Hafenstadt gereist, um sich im Optimalfall ihren Olympia-Traum zu erfüllen. "Das Meeting ist sehr hochwertig besetzt und für uns ein sehr guter Maßstab für das derzeitige Leistungsniveau", sagte OSV-Sportdirektor Walter Bär. Das Meeting findet ohne Zuschauer und unter strengen Corona-Präventionsmaßnahmen statt.