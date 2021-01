Sebastian Koch und Ursula Strauss drehen Thriller-Serie "Euer Ehren"

In der Regie von David Newrath

Seit der vergangenen Woche drehen Sebastian Koch, Tobias Moretti und Ursula Strauss unter der Regie von David Newrath die Thriller-Serie "Euer Ehren". Die ORF/ARD-Koproduktion erzählt die Geschichte eines renommierten Innsbrucker Richters, "der alles aufs Spiel setzt, um seinen Sohn nach dessen Fahrerflucht vor der Justiz und einem rachsüchtigen Mafiaclan zu retten", wie es am Dienstag in einer Aussendung heißt.

"Die Drehbuchautoren David Marian und David Nawrath lassen dabei eine Welt entstehen, in der nichts ist, wie es scheint, voller Lügen, Täuschungen und fragwürdigen Entscheidungen." Neben Moretti und Strauss stehen u.a. auch Paula Beer, Gerti Drassl, Regina Fritsch sowie als Gast Rainer Bock vor der Kamera. "Euer Ehren" ist die deutsch-österreichische Adaption der israelischen Erfolgsserie "Kvodo", gedreht wird bis Mitte April in Wien, Innsbruck und Umgebung. In ORF 2 wird die Serie als Dreiteiler zu je 90 Minuten zu sehen sein.

"Durch unsere gut gewachsenen Koproduktions-Achsen rücken wir unser Land gemeinsam mit ARD Degeto einmal mehr über die Grenzen hinaus in den Fokus", unterstreicht ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.