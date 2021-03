SEC verklagt AT&T wegen Weitergabe vertraulicher Daten an Analysten

US-Börsenaufsicht verklagt Goldman Sachs Die Großbank Goldman Sachs soll Groß-Investoren mit einem Produkt betrogen haben, das in der Finanzkrise zu den am heftigsten umstrittenen Anlageformen zählte. Die US-Börsenaufsicht verklagte deswegen die ehemalige US-Investmentbank vor einem Gericht in New York. Das Geldhaus habe Anlegern "wesentliche Informationen" über den verbrieften Hypothekenkredit vorenthalten, erklärte die SEC am Freitag.