Sechs französische Soldaten bei Angriff in Mali verletzt

Dritte schwere Attacke seit Ende Dezember

Im Einsatz gegen Islamisten im westafrikanischen Krisenstaat Mali sind Berichten zufolge sechs französische Soldaten verletzt worden. Der Angriff habe sich Freitag früh in der Region um Gourma im Zentrum des Landes ereignet, berichteten französische Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Demnach war ein Fahrzeug auf einen Militärkonvoi der französischen Anti-Terror-Einsatztruppe "Barkhane" zugerast und es war ein Sprengsatz gezündet worden.

Ein Schützenpanzer habe noch eingreifen können. Die verletzten Soldaten wurden in das Militärkrankenhaus nach Gao gebracht, drei von ihnen sollten am Samstag nach Frankreich ausgeflogen werden. Die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst noch unklar. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, berichtete der Sender Franceinfo. Es ist der dritte schwere Angriff auf französische Soldaten in Mali seit Ende Dezember. Fünf Soldaten wurden dabei innerhalb einer Woche getötet.

Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika massiv im Einsatz gegen Islamistenmilizen vertreten; Mali ist ein Schwerpunkt. "Barkhane" umfasst bis zu 5.100 Soldaten. In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen "Islamischer Staat" (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen.

Immer wieder gibt es in Frankreich auch Kritik an dem Einsatz in der Sahelzone. Medien berichten, dass Paris die Zahl der Soldaten in dem Krisengebiet in den kommenden Jahren reduzieren wolle. Seit 2013 sind im Kampf gegen den Terror in der Sahelzone rund 50 französische Militärs gefallen. Österreich beteiligt sich in Mali an der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen (MINUSMA) sowie an der Europäischen Trainingsmission (EUTM).