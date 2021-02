Sechs Menschen in Honduras getötet

Darunter bekannter Geschäftsmann und Politiker

Im Zentrum der honduranischen Metropole San Pedro Sula sind ein prominenter Geschäftsmann und fünf weitere Menschen erschossen worden. Eine siebente Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Unbekannte waren demnach am Freitag in zwei Autos zu einem im Bau befindlichen Gebäude in der zweitgrößten Stadt des mittelamerikanischen Landes gefahren und hatten dort mit Langwaffen geschossen. Honduras hat eine der höchsten Mordraten der Welt.

Der getötete Geschäftsmann, Miguel Carrion, kandidierte laut honduranischen Medien für eine Nominierung der linken Partei Libre für einen Parlamentssitz. Er war demnach im Jahr 2017 wegen Vorwürfen der Erpressung und der Geldwäsche aus Panama ausgeliefert worden. Nach mehr als einem Jahr Haft wurde er aber wegen fehlender Beweise freigesprochen.

Das Gebäude im Zentrum von San Pedro Sula gehörte den Berichten zufolge Carrion. Bei drei weiteren Todesopfern handelte es sich laut der Zeitung "La Prensa" um seine zwei Leibwächter sowie einen Mann, der am Eingang des Gebäudes Desinfektionsgel verteilte und bei Besuchern die Körpertemperatur maß.