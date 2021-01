Sechs mutmaßliche Terroristen in Tschetschenien getötet

Laut Kadyrow Islamistenführer Aslan Bjutukajew darunter

Spezialeinsatzkräfte der russischen Sicherheitskräfte haben in der Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus sechs mutmaßliche Terroristen getötet. Damit gebe es in der Region keine militanten Kämpfer im Untergrund mehr, schrieb Republikchef Ramsan Kadyrow am Mittwoch in seinem Telegram-Kanal. Unter den Getöteten sei der Islamistenführer Aslan Bjutukajew gewesen, der sich zu der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt habe.

"Diesmal konnte niemand entkommen", meinte Kadyrow. Die Gruppe sei in dem Dorf Katar-Jurt unweit der Hauptstadt Grosny gestellt worden. Was genau die Behörden ihr vorwerfen, wurde zunächst nicht bekannt.

Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge sollen die Spezialeinsatzkräfte staatliche Auszeichnungen erhalten. Kremlchef Wladimir Putin habe Kadyrow telefonisch zu dem Anti-Terror-Einsatz gratuliert, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

Der Kreml sieht in dem Republikchef nach zwei Kriegen in den 1990er Jahren einen Garanten für Stabilität in Tschetschenien. Bürgerrechtler werfen Kadyrow dagegen willkürliche Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Auftragsmorden vor. Im Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräfte und zu Einsätzen gegen mutmaßliche Terroristen.