Sechs Verletzte bei drei Verkehrsunfällen im Burgenland

Pkw-Zusammenstoß in Eisenstadt - Auto überschlug sich im Bezirk Oberwart - Verletzter Radfahrer in Mattersburg

Im Burgenland haben am Donnerstag drei Verkehrsunfälle insgesamt sechs Verletzte gefordert. In Eisenstadt stießen am Nachmittag zwei Pkw an einer Kreuzung zusammen. Dabei wurden die beiden Lenker im Alter von 22 und 43 Jahren sowie eine 26-jährige Beifahrerin verletzt, berichtete die Polizei am Freitag. Die Rettung brachte die drei ins Krankenhaus Eisenstadt.

In Mattersburg wollte ein 63-jähriger Radfahrer ein Auto rechts überholen, als dieses nach rechts abbog. Der Mann touchierte die rechte Fahrzeugseite und stürzte. Er wurde ebenfalls ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht.

Donnerstagabend kam es im Südburgenland zu einem weiteren Unfall: Ein 18-Jähriger, der auf der Stegersbacher Straße (L386) zwischen Oberdorf und Unterwart (Bezirk Oberwart) unterwegs war, kam aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Pkw schlitterte den Straßengraben entlang, überschlug sich und kam nach etwa 90 Metern zum Stillstand. Der Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Oberwart. Die Feuerwehren Unterwart und Oberwart rückten mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften zu den Bergungs- und Aufräumarbeiten aus.