Sechsjähriger durch Pkw auf Wiener Schutzweg leicht verletzt

Fahrer flüchtete nach Unfall am Alsergrund- Zeuge notierte aber das Kennzeichen

Ein Sechsjähriger ist am Montag in Wien-Alsergrund auf einem Schutzweg von einem Auto angefahren worden Der Bub, der mit seinem Fahrrad und in Begleitung seines Vaters unterwegs gewesen war, kam mit leichten Verletzungen davon. Der Lenker flüchtete. Ein Zeuge schrieb sich aber das Kennzeichen auf.

Unfallort war kurz vor 11.00 Uhr ein Schutzweg auf der Roßauer Lände bei der Alserbachstraße. Der Lenker wollte an der Kreuzung bei Grünlicht nach rechts Richtung stadteinwärts abbiegen. Gleichzeitig überquerten das Kind und sein Vater den Schutzweg, bei Grünlicht der Fußgängerampel. "Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Bub zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Berufsrettung versorgte ihn an Ort und Stelle, danach konnte der Sechsjährige in der Obhut des Vaters belassen werden. Der Lenker beging Fahrerflucht, seine Ausforschung läuft.