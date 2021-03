Sechsjähriger erlitt beim Rodeln in Vorarlberg schwere Verletzungen

Ein sechsjähriger Bub ist am Sonntag in Egg (Bregenzerwald) beim Rodeln mit einem Rutschteller schwer verletzt worden. Bei einer Geländekante hob er mit dem Rutschteller ab und kam bei der anschließenden Landung zu Sturz. Dabei erlitt er Blessuren an Kopf und Rücken, informierte die Polizei. Der Sechsjährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht.