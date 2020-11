Seehofer prüft ausgeweiteten Freiheitsentzug für Islamisten

Deutscher Innenminister für Knacken von verschlüsselter Kommunikation

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer befürwortet persönlich, dass verschlüsselte Messenger-Dienste im Kampf gegen Terrorismus von Geheimdiensten abgehört werden können. Außerdem sprach sich der amtierende EU-Ratsvorsitzende vor einer Videokonferenz der EU-Innenminister am Donnerstag für eine Ausweitung der Gewahrsam von islamistischen Gefährdern in Deutschland aus.

Er bitte aber diesbezüglich noch um Geduld, sagte Seehofer. Mehrere Einzelvorschläge seien in der EU derzeit schwierig zu diskutieren.

"Ich persönlich bin dafür, dass wir alle nachrichtendienstlichen Möglichkeiten nutzen", sagte Seehofer vor Journalisten. Er wisse auch um die datenschutzrechtlichen Bedenken, so der Innenminister weiter. Dies könne aber nicht heißen, dass man sich keine Gedanken mache, wie man "Gefährdern" auf die Spur komme.

Zu den österreichischen Plänen für eine langfristige Sicherheitsverwahrung von Terroristen, sagte Seehofer, entsprechende Überlegungen zum Freiheitsentzug von "hochriskanten Gefährdern" gebe es auch in seinem Ministerium. Dies gehe nur mit einem richterlichen Beschluss und "verfassungsrechtlich ein enger Grat". Derartige Überlegungen müssten aber angestellt werden, weil in Deutschland mehr als die Hälfte aller "Gefährder" eine deutsche Staatsangehörigkeit hätten, und das Problem durch Abschiebungen nicht lösbar sei. Er möchte sich öffentlich erst näher äußern, wenn ein gesetzgeberischer Umgang damit möglich sei.

Überlegungen einer Einschränkung des Schengenraums infolge der jüngsten islamistischen Terroranschläge in Wien und Frankreich steht Seehofer skeptisch gegenüber. Er setze mehr auf den Schutz der EU-Außengrenzen, weil dann auch Freizügigkeit gegeben sei, sagte er. In der Coronakrise habe man nicht die besten Erfahrungen mit zusätzlich eingezogenen Grenzkontrollen gemacht. Europa müsse an der Außengrenze entscheiden, wer einreisen darf. "Nur wenn das scheitert, muss man andere Überlegungen anstellen."

Thema der EU-Innenministerkonferenz ist auch der Vorschlag der EU-Kommission zur Reform der EU-Migrations- und Asylpolitik. Man müsse nunmehr reden, wie es verfahrensmäßig weitergehe. Trotz Terminproblemen im Dezember will Seehofer so weit wie möglich vorankommen, um in dem Dossier eine politische Einigung zu erzielen. "Ich halte an dem Ziel fest." Er kündigte weitere Video-Besprechungen mit den Visegrad-Ländern und den südlichen EU-Staaten an.

Seehofer plädierte dafür, die Themen Migration und Terrorismusbekämpfung zu trennen, und nicht in einen Topf zu werfen. "Das wäre abträglich." Zum Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel, ein europäisches Institut zur Ausbildung von Imamen zu schaffen, meinte Seehofer, er habe nichts dagegen. In Deutschland funktioniere die Ausbildung durch Verbände gut.