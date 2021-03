Segeln: 470er mit Wehmut und großem Ziel in die WM vor Vilamoura

Letzter Olympia-Quotenplatz für Europa zu vergeben - 470er wird nach Tokio bei Sommerspielen zur Mixed-Klasse

Die 470er-WM ab Montag vor Vilamoura verspricht für alle Beteiligten hochemotional zu werden. Zum einen wird der letzte europäische Quotenplatz für Tokio ausgefahren, zum anderen sind es die letzten Welttitelkämpfe für Damen und Herren, ehe daraus im Hinblick auf das übernächste Großereignis im Zeichen der Fünf Ringe eine Mixed-Klasse wird. Ehe sich also die Wege der Österreicher David Bargehr/Lukas Mähr trennen werden, wollen sie noch die Quali für die Spiele 2021 schaffen.

Ursprünglich hätte die 470er-WM vor einem Jahr vor Palma de Mallorca stattfinden sollen, die Corona-Pandemie führte aber zur Absage. Und nach der Verlegung der Sommerspiele war auch Geduld bei jenen Athleten gefragt, deren Teilnahme noch nicht gesichert ist. "Es wird sehr heftig, weil sich sieben sehr gute Nationen um das Ticket reißen werden. Wir waren bei der Warm-up-Regatte voll dabei. Wir sind positiv gestimmt für die nächste Woche. Und gespannt, was wir für Wind haben werden", sagte Vorschoter Mähr im APA-Gespräch.

Und der Wind weht in dem Revier an der Algarve wirklich in allen Facetten, wie auch die seit Anfang Jänner dort trainierenden Österreicher feststellen mussten. "Wir hatten viele Leichtwindtage, aber auch einige Starkwindtage. Einmal war eine Riesenwelle bis über die Hafenmauer. Es waren grenzwertige Bedingungen. Man kann hier alles haben, und darauf stellen wir uns ein", erklärte Steuermann Bargehr. Auch wenn wenig Wind sei, sei immer eine Dünungswelle da, was es sehr speziell mache.

Bargehr/Mähr sagen selbst von sich, nicht die absolut Schnellsten bei wenig oder viel Wind zu sein, vielmehr haben sie versucht, überall konkurrenzfähig zu sein, um für wechselnde Verhältnisse gewappnet zu sein. "Wir sind überall gut dabei. Das Setup ist sehr entscheidend", weiß Bargehr.

Seit 2007 segeln die beiden gemeinsam, die sportliche Trennung ist unaufhaltsam. Und fällt nicht leicht, wie Mähr beschrieb. "Es ist eine gewisse Wehmut dabei. Wir genießen jeden Segeltag heuer umso mehr. Wir machen das nicht fürs Geld, es ist die Liebe und Leidenschaft, die uns auf Wasser führt, durch die Wellen und den oft saukalten Wind fetzen lässt. Es taugt uns, am Meer zu sein, wir haben es uns gemeinsam erarbeitet, bei jedem Wind und jeder Welle gut zu segeln. Es tut brutal weh, aber es war eine Entscheidung des IOC, dass unsere gemeinsame Karriere zu Ende geht."

Die Vorbereitungsphase auf die WM brachte die Segel-Community nach vielen Monaten erstmals wieder an einem Ort zusammen. "Wegen der Reise- und Trainingsbeschränkungen hat man sich wenig gesehen. Jetzt sind wir wieder alle zusammen. Und es sind die besonderen Umstände, es ist die letzte Chance, das Olympiaticket zu holen, da hat jeder das Messer zwischen den Zähnen, jeder ist hoch motiviert und voller Vorfreude, dass wir einen Wettkampf haben", schilderte Bargehr.

Die ersten Quotenplätze wurden bereits im August 2018 vergeben, das letzte nun im März 2021 - eine für ein Sportlerleben ewig lange Zeitspanne. "Wer früh ein Ticket hatte, konnte froh sein und sich auf Olympia konzentrieren. Wir können das nicht beeinflussen. Wir sind Segler, das sind die Regeln. Wir nehmen es sportlich, wir haben jetzt die Chance dazu."

Die weiteren österreichischen Boote bei der WM sind Nikolaus Kampelmühler/Thomas Czajka, Niclas Lehmann/Niklas Haberl und im Mixed Rosa Donner/Sebastian Slivon.

Kampelmühler/Czajka wollen ebenso gegen Nationen wie Deutschland und Gastgeber Portugal um den Quotenplatz mitfighten. "Wir stehen vor unserer wichtigsten Regatta der letzten vier Jahre. Wir haben gut gearbeitet und sind an der Konkurrenz näher dran", ist Czajka überzeugt. Für Kampelmühler ist es "schwierig, einen Favoriten auszumachen". Gelingt es einem OeSV-Boot, den Quotenplatz einzufahren, entscheidet der Verband, wer in Tokio am Boot arbeiten wird.