Segeln: America's Cup bestätigte 10. März als neuen Starttermin

Start des America's Cup auf Freitag verschoben Der Start des Segelklassikers America's Cup kann auch am heutigen Mittwoch nicht wie geplant stattfinden und ist erneut verschoben worden. Während am Montag noch eine unstabile Windlage den Auftakt verhindert hatte, waren am Mittwoch die Winde für die schnellen, aber fragilen Boote der beiden Kontrahenten Alinghi und BMW Oracle zu stark. Am Freitag will man einen neuen Startversuch wagen.