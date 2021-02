Segeln: Auftakt des America's Cup vor Auckland wegen Lockdown vertagt

Schritt für Lockdown war der Nachweis einer einzelnen Infektion - Start frühestens am 10. März

Das für 6./7. März geplante Auftakt-Wochenende des America's Cup vor Auckland zwischen dem Team Neuseeland und Luna Rossa ist wegen des Lockdows verschoben worden. Das gaben die Organisatoren am Sonntag bekannt. Premierministerin Jacinda Ardern verkündete wegen eines neuen Coronavirusfalles einen ab dem (heutigen) Sonntag beginnenden neuen, siebentägigen Lockdown.

Am ersten Wochenende des America's Cup wären vier Rennen der "best-of-13"-Serie geplant gewesen. Die Vorsitzende der America's Cup Event Ltd. (ACE), Tina Symmans, erklärte, "dass die Austragung so vieler Rennen wie möglich" angestrebt und eine Ausnahmegenehmigung beantragt werde. "Jedoch werden keine Rennen vor Mittwoch, dem 10. März, stattfinden." In der Zwischenzeit wollen die Veranstalter eng mit den Behörden zusammenarbeiten und einen aktualisierten Zeitplan erstellen.

Die Pazifiknation ist mit ihren strengen Maßnahmen bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen: Bei fünf Millionen Einwohnern verzeichnet Neuseeland bisher etwas mehr als 2.000 Infektionsfälle und 26 Verstorbene.

Der Auslöser für den Schritt jetzt war der Nachweis einer einzelnen Infektion in der Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnern. "Es ist mehr als wahrscheinlich, dass es weitere Fälle im Umfeld gibt", sagte Regierungschefin Ardern.