Mit ihrem ersten Sieg nach zuvor fünf verlorenen Wettfahrten in Folge hat das Ineos-Team dem Prada Cup der Segler am Samstag vor Auckland noch einen Hauch Spannung verliehen. Den Triumph in der "best of 13"-Serie wird sich der 5:1 führende Konkurrent Luna Rossa aber wohl kaum mehr nehmen lassen. Die Italiener können bereits am Sonntag mit zwei Siegen alles klar machen, um ab 6. März beim America's Cup Titelverteidiger Neuseeland zu fordern.