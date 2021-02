Segeln: Führende Luna Rossa fordert Fortsetzung des Prada Cups

Nach Lockdown hinter verschlossenen Türen - Zurückliegenden Briten hingegen käme längere Pause nicht unrecht

Das führende Segel-Syndikat Luna Rossa hat die Fortsetzung der Herausforderer-Serie für den America's Cup in Neuseeland hinter verschlossenen Türen gefordert. Das Finale des "Prada Cups" steht derzeit still, weil in Auckland ein mehrtägiger Corona-Lockdown besteht. Luna Rossa führt 4:0 gegen das britische Ineos-Team und braucht nur noch drei Siege, um ab 6. März beim America's Cup Titelverteidiger Neuseeland fordern zu dürfen.

Ineos ist aber offenbar wegen des klaren Rückstandes durchaus für eine längere Pause und unterstützt daher die Pläne der Verantwortlichen. Diese können sich sogar eine einwöchige Pause vorstellen, sollten die strikten Covid-19-Bedingungen in Auckland fortbestehen. Dann müsste zwar auch der Beginn des America's Cup selbst um eine Woche auf 13. März verschoben werden, würde aber dennoch nur bis 21. März dauern, hieß es.