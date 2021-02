Italiens Luna Rossa hat den Auftakt des Challenger-Finales für den America's Cup dominiert und führt in Auckland gegen das zunächst fehlerhafte britische Ineos-Syndikat von Ben Ainslie 2:0. "Es war ein guter Tag", sagte Luna Rossas Jimmy Spithill. Ainslie meinte: "Morgen ist ein neuer Tag. Lasst uns sehen, was er bringt." Die Best-of-13-Serie der Herausforderer endet am 22. Februar. Der Sieger segelt ab 6. März gegen Titelverteidiger Neuseeland um den America's Cup.