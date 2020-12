Segeln: Regatta Sydney - Hobart wegen Covid-19-Ausbruch abgesagt

Die traditionelle Segel-Regatta Sydney - Hobart ist wegen des Ausbruchs von Covid-19-Fällen in Sydney abgesagt worden. Dies gaben die Organisatoren am Samstag bekannt. In Tasmanien, wo die Regatta geendet hätte, hätten viele Teilnehmer die aus einem Clustergebiet stammen, im Ankunftsort in eine 14-tägige Quarantäne gehen müssen.

"Wir sind bitter enttäuscht, dass wir das Rennen streichen müssen, besonders weil wir uns so gut vorbereitet hatten, um ein Covid-sicheres Rennen zu absolvieren", sagte Noel Cornish vom OK-Team.