Segeln: ServusTV überträgt 36. America's Cup live

Bereits Vorrennen ab Donnerstag im Livestream auf servustv.com zu sehen

Der Salzburger Privatsender ServusTV hat am Mittwoch mitgeteilt, sich die Ausstrahlungsrechte für den 36. America's Cup der Hochseesegler gesichert zu haben. Bereits im Vorfeld des Sportereignisses im März 2021 werden von Donnerstag bis Sonntag die Vorrennen vor der Küste von Auckland in Neuseeland im Livestream auf servustv.com übertragen.

"Wir freuen uns sehr auch den 36. America's Cup live zu begleiten. Die Segel-Regatta ist immer wieder ein Spektakel und Zuschauermagnet, mit dem wir unser Sportprogramm weiter stärken können", wurde David Morgenbesser, Leiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV, in einer Aussendung zitiert.

America's-Cup-Titelverteidiger "Team New Zealand" hat vor einem Monat bei der Präsentation seines neuen Bootes "Te Rehutai" in Wellington Geschwindigkeiten von knapp an 100 km/h prophezeit. Die drei Herausforderer kommen aus den USA, Italien und Großbritannien.