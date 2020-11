Segeln: "The Rehutai" von Team New Zealand wird flott unterwegs sein

America's-Cup-Titelverteidiger "Team New Zealand) hat am Donnerstag bei seiner Präsentation seines neuen Bootes "Te Rehutai" in Wellington Geschwindigkeiten damit von knapp an 100 km/h prophezeit. Erste Erkenntnisse sollte die erste Ausfahrt am (heutigen) Freitag liefern. Die Konkurrenten für die 2021-Auflage des Segel-Klassikers - USA, Italien und Großbritannien - trainieren bereits seit einen Monat mit ihren neuen Jachten.

"Wir haben einen ordentlichen Schritt gemacht", sagte Neuseeland-Skipper Glenn Ashby bei einem Medientermin. "Wir sind in Bereiche vorgestoßen, in denen andere Teams noch nicht eingetaucht sind. Hoffentlich wird sich das gut für uns entwickeln." Im Dezember soll mit allen vier Teams eine Vorbereitungsregatta auf das nächstjährige Großereignis stattfinden.