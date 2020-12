Selbstmordattentat im Kaukasus mit sechs Verletzten

Sicherheitskräfte fingen Attentäter ab - Keine zivilen Opfer

Ein Selbstmordattentäter hat sich im Süden Russlands in die Luft gesprengt und dabei sechs Menschen verletzt. Der Mann habe am Freitag ein Gelände in der Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien im Nordkaukasus betreten wollen, wo sich gerade Sicherheitskräfte aufgehalten hätten, teilte das nationale Anti-Terror-Komitee mit. Die Sicherheitskräfte hätten ihn daran gehindert. Bei der Festnahme habe sich der Verdächtige in die Luft gesprengt.

Bei den nur leicht Verletzten handle es sich um Sicherheitskräfte, hieß es. Zivile Opfer habe es bei dem Angriff in der islamisch geprägten Teilrepublik nicht gegeben.