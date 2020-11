Selfie mit dem Tigerbaby: 14 Tiere in Frankreich beschlagnahmt

Tierschutz-Organisation "Vier Pfoten" will drei junge Großkatzen übernehmen

In der Nähe von Paris haben französische Behörden vor wenigen Tagen 14 Großkatzen beschlagnahmt, darunter mehrere Jungtiere, die gegen Eintritt für Selfies gestreichelt und mit Käse und Schlagobers gefüttert werden durften, berichtete die Tierschutz-Organisation "Vier Pfoten" am Freitag. Die Stiftung hat angeboten, drei der Tiere - zwei Löwen- und ein Tigerjunges - in der Großkatzenstation "Felida" in den Niederlanden unterzubringen, wo sie artgerecht gehalten werden könnten.

"Caresse ('Streicheln', Anm.) de Tigre" - der bisherige Halter der Katzen - habe sich als gemeinnützig ausgegeben, ohne über eine entsprechende Lizenz zu verfügen, so "Vier Pfoten". Der Besitzer habe behauptet, Tiere aus Zirkussen und skrupellosen Zoos zu retten, "aber in Wirklichkeit züchtet Caresse de Tigre Großkatzen, um sie gewinnbringend auszubeuten. Sobald die Raubkatzen älter und damit zu gefährlich für Interaktionen mit Menschen werden, werden sie an Zirkusse verkauft."

Der Aussendung zufolge hätten viele Zirkusse aufgrund der Covid-19-Pandemie schließen müssen. Einige Betreiber hätten daher alternative Einnahmequellen in bezahlten Interaktionen mit Wildtieren oder mit deren Verleih für Fernsehproduktionen und Werbung gefunden. "Wir befürchten, dass Einrichtungen wie 'Caresse de Tigre' vermehrt auf bezahlte Interaktionen setzen und die Tiere, die sonst in der Manege auftreten müssen, weiter ausbeuten, sobald das Wildtierverbot in Zirkussen in Kraft tritt. Diese Einrichtungen haben weder eine Bildungsfunktion, noch setzen sie sich für den Artenschutz ein. Alles, was zählt, ist Profit aus den Tieren zu schlagen", sagte Christophe Coret, Gründer der französischen Tierschutz-Organisation AVES France.