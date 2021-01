Seltener Parteitag der nordkoreanischen Arbeiterpartei eröffnet

KCNA: Machthaber Kim betont in Eröffnungsrede "glänzende Erfolge" der Partei

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen seltenen Parteitag der regierenden Arbeiterpartei eröffnet. Kim habe in seiner Eröffnungsrede am Dienstag die "glänzenden Erfolge" der Arbeiterpartei und des nordkoreanischen Volkes in den vergangenen fünf Jahren hervorgehoben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Er habe aber zugleich "Fehler" bei der Umsetzung des Fünf-Jahres-Plans analysiert.

Der Parteitag, bei dem ein neuer Fünf-Jahres-Plan aufgestellt werden soll, ist das erste derartige Treffen seit fünf Jahren und erst das achte in der Geschichte Nordkoreas.

Am Freitag hatte Kim den Nordkoreanern in einem seltenen Neujahrsbrief für die Unterstützung der Regierungspartei in "schwierigen Zeiten" gedankt. Dabei bezog er sich offenbar auf die wirtschaftliche Not Nordkoreas, die durch die Corona-Pandemie und Überschwemmungen im Sommer verschlimmert wurde.

Der handgeschriebene Brief war als Zeichen gewertet worden, dass der Parteitag unmittelbar bevorstand. Das genaue Datum war bisher nicht bekannt gewesen.