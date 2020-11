Semperit - RCB hebt Kursziel von 25 auf 30 Euro an

"Buy"-Votum bekräftigt

Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit von 25 auf 30 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde in der Studie des Analysten Markus Remis bestätigt.

Der durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste Gewinnanstieg in der Sempermed-Sparte dürfte sich im vierten Quartal 2020 fortsetzen, so der RCB-Experte. Dabei stellte Remis eine Verdoppelung des Gewinns vor Abschreibungen und Steuern (EBTIDA) gegenüber dem dritten Vierteljahr in den Raum.

In den kommenden Quartalen dürfte der auf die Medizinbranche ausgerichtete Geschäftsteil seinen "Höhenflug" zudem fortsetzen. Die Preise für medizinische Schutzausrüstung sollen bis ins zweite Halbjahr 2021 nicht korrigieren.

Am Dienstagnachmittag notierten die Semperit-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,05 Prozent bei 23,60 Euro.

