Semperit will nach gutem Jahr Dividende von 1,50 Euro/Aktie zahlen

Post bleibt bei Dividende von 1,50 Euro Die Österreichische Post AG hält trotz Kritik an ihrer Dividendenpolitik fest und schüttet für das Jahr 2009 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie aus. Dies kostet das teilstaatliche Unternehmen 101 Mio. Euro, die durch den Free Cash Flow abgedeckt sind, so Postchef Georg Pölzl am Donnerstag. 2009 sei ein schwieriges Jahr gewesen, die Umsatzrückgänge habe man durch Kosteneinsparungen abgefangen.