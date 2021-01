Senatswahl in Georgia beschert US-Aktienindizes Rekordhochs

Vor allem Banken und Infrastruktur werde profitieren

Die Hoffnung auf einen Wachstumsschub für die Wirtschaft lockt Anleger in US-Aktien. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 stiegen bis zum frühen Nachmittag in New York um bis zu zwei Prozent. Mit 30.987,13 beziehungsweise 3778,42 Punkten markierten sie neue Bestmarken. Der Technologie-Index Nasdaq hinkte mit einem Plus von 0,5 Prozent hinterher.

Der entscheidende Faktor für alle drei waren die Stichwahlen für die US-Senatsposten des US-Bundesstaats Georgia. Beide Posten werden wohl an die Demokratische Partei des künftigen Präsidenten Joe Biden gehen, die auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit hält. Damit steige der Druck, große Technologiekonzerne strenger zu regulieren, sagte Anlagestratege Sebastien Galy von der Vermögensverwaltung der Nordea Bank. Der Index für Apple, Amazon & Co. fiel um ein knappes Prozent.

Gleichzeitig setzten Investoren auf zusätzliche Infrastruktur-Investitionen, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Spekulationen auf einen Umbau der US-Wirtschaft hin zu mehr Umweltverträglichkeit hievte den börsennotierten Solarwerte-Fonds (ETF) von Invesco auf ein Zwölf-Jahres-Hoch von 119,24 Dollar. Der iShares-ETF auf Infrastrukturwerte notierte mit 31,48 Dollar so hoch wie noch nie. Andere Anleger wetteten auf eine umfassende Legalisierung von Marihuana. Dadurch stieg der ETF für Cannabis-Produzenten auf ein Elf-Monats-Hoch von 17 Dollar.

Die Aktien von Citigroup, Bank of America, JPMorgan steigen teilweise sogar um mehr als sieben Prozent. "Es herrscht die Einschätzung, dass ein von den Demokraten kontrollierter Senat für eine höhere Staatsverschuldung stimmen wird, wodurch die Anleihe-Renditen und Zinsen steigen, sagt Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone. Das ist positiv für Banken.

Auch am Rohstoffmarkt setzten Investoren auf zusätzlichen Rückenwind für die Weltwirtschaft. Der Preis für das wichtige Industriemetall Kupfer stieg zeitweise um gut zwei Prozent auf ein Acht-Jahres-Hoch von 8169 Dollar je Tonne. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Nickel kostete mit 17.940 Dollar so viel wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.

Der Ölpreis zog ebenfalls an, nachdem sich die großen Exporteure auf eine weitgehende Beibehaltung der aktuellen Förderbremse geeinigt hatten. Die eigentliche Überraschung sei aber die freiwillige zusätzliche Drosselung durch Saudi-Arabien, sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. "Dies dürfte ein Überangebot verhindern, das wegen der verschärften Mobilitätsbeschränkungen gedroht hätte."

Vor diesem Hintergrund gewann die US-Ölsorte WTI bis zu zwei Prozent und notierte mit 50,88 Dollar je Barrel (159 Liter) zeitweise so hoch wie zuletzt vor fast elf Monaten. In ihrem Windschatten legten die Aktien der US-Ölkonzerne Exxon und Chevron bis zu vier Prozent zu.

Unterdessen ging die Talfahrt der Weltleitwährung weiter. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel um bis zu 0,3 Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 89,209 Punkte. "Investoren sehen einen von den Demokraten kontrollierten Senat als günstig für die Weltwirtschaft, wodurch im Gegenzug die Flucht aus 'sicheren Häfen' gefördert wird", sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades.

US-Staatsanleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen T-Bonds erstmals seit zehn Monaten wieder über die Marke von einem Prozent. Diese Kursreaktion sei aber überzogen, sagte Eric Vanraes, Anleihe-Chef des Vermögensverwalters Eric Sturdza. Viel wichtiger für die Bond-Renditen sei die Geldpolitik der Notenbank Fed.

Unterdessen durchbrach Bitcoin die Schallmauer von 35.000 Punkten und stieg um bis zu sechs Prozent auf ein Rekordhoch von 35.854,55 Dollar. Damit hat sich der Kurs binnen drei Monaten mehr als verdreifacht. "Immer mehr Anleger wollen auf den fahrenden Zug aufspringen, aus Angst, den nächsten großen Kurssprung zu verpassen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi.