Separatisten bei Katalonien-Wahl laut Prognose vorn

Offenbar deutliche Stärkung der Sozialisten

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Erste Prognosen nach Wahlschluss ---------------------------------------------------------------------

Separatistische Parteien haben bei der Parlamentswahl in Katalonien am Sonntag einer inoffiziellen Prognose zufolge die meisten Parlamentssitze erobert. Demnach konnten sie mit insgesamt 73 bis 80 Abgeordneten im Regionalparlament in Barcelona rechnen, das 135 Sitze hat. Das berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE. Die absolute Mehrheit liegt bei 68 Sitzen. Offizielle Ergebnisse lagen unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr zunächst noch nicht vor.

Wesentlich verbessern konnte sich offenbar die in Madrid regierende sozialistische PSOE, die in Katalonien PSC heißt. Sie könnte auf 34 bis 36 Stimmen kommen. Sie ist gegen eine Abspaltung der im Nordosten des Landes gelegenen Region und für Verhandlungen. Sollten sich die Prognosen bestätigen, dürfte eine Regierungsbildung schwierig werden.

Die Wahlbeteiligung lag angesichts der Corona-Pandemie wesentlich niedriger als bei der Wahl 2017. Eine offizielle Zahl lag zunächst nicht vor.