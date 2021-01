Serbien hat Anteile an Fluglinie Air Serbia zurückgekauft

Staat erwarb vom Miteigentümer Etihad 31 Prozent der Anteile

Serbien hat seinen Anteil an der teilstaatlichen Fluglinie Air Serbia deutlich erhöht. Vor dem Jahreswechsel teilte Finanzminister Sinisa Mali mit, dass der Staat vom Miteigentümer Etihad 31 Prozent der Anteile an der Air Serbia zurückgekauft habe. Etihad ist an der teilstaatlichen Fluglinie daher nur noch mit 18 Prozent beteiligt, 82 Prozent gehören nun dem serbischen Staat.

Zuvor war Etihad seit August 2013 an der Fluglinie mit 49 Prozent beteiligt gewesen. Dafür hatte die Fluglinie laut einem heutigen Bericht der Tageszeitung "Danas" 40 Mio. Dollar (32,6 Mio. Euro) bezahlt.

Unter Berufung auf Pavle Petrovic, den Präsidenten des serbischen Fiskalrats, berichteten Serbiens Medien Anfang Dezember, dass die Fluglinie konkursreif sei. Petrovic zufolge würde Air Serbia 200 Mio. Euro brauchen, um überhaupt überleben zu können.