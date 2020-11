Serbisch-orthodoxer Patriarch Irinej beigesetzt

90-jähriges Kirchenoberhaupt starb am Freitag nach Corona-Infektion

In der Krypta der Heiligen-Sava-Kirche in Belgrad ist am Sonntag der am vergangenen Freitag verstorbene serbisch-orthodoxe Patriarch Irinej (Gavrilovic) beigesetzt worden. Der Begräbnisgottesdienst für den am Coronavirus verstorbenen 90-jährigen Patriarchen wurde vom vorläufigen Statthalter des Patriarchen Amtes, dem dabro-bosnischen Metropoliten Hrizostom gemeinsam mit 16 weiteren serbischen Bischöfen zelebriert.

An der Trauerfeier in der größten serbischen Kirche nahmen neben serbischen kirchlichen Würdenträgern auch Vertreter anderer Religionsgemeinschaften, darunter der römisch-katholische Erzbischof von Belgrad, Stanislav Hocevar, teil. Im Namen der russischen Kirche hat sich vom Patriarchen Irinej der russisch-orthodoxe Metropolit Hilarion (Alfejew), Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchates, verabschiedet. Zugegen waren auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic, Ministerpräsidentin Ana Brnabic und mehrere Regierungsmitglieder. Aus Montenegro war zum Begräbnis der designierte Ministerpräsident Zdravko Krivokapic angereist, aus Banja Luka Milorad Dodik, serbischer Vertreter der dreiköpfigen bosnischen Staatsführung. Wegen der durch den Coronavirus bedingten hygienischen Maßnahmen konnten Gläubige den Gottesdienst und die Begräbniszeremonie nur auf zwei vor der Kirche aufgestellten Videobildschirmen und über eine TV-Direktübertragung verfolgen.

Der serbische Patriarch sei manchmal ungerechten behandelt worden, meinte Bischof Irinej (Bulovic) in seiner Grabrede. Viele hätten gemeint und geschrieben, dass er nicht modern genug gewesen sei, dass er Intoleranz bekundet hätte, andere wiederum hätten gemeint, dass er allzu nachgiebig wäre. "Nichts davon stimmte..., er war ein Mann des Friedens", so der Bischof von Backa.

Patriarch Irinej war nach seiner Wahl vor zehn Jahren als ein Kirchenoberhaupt des Kompromisses bezeichnet worden. In der Öffentlichkeit wurde er allerdings meist als konservativer Patriarch empfunden. Er sprach sich vehement gegen eine Anerkennung des Kosovo durch Serbien aus - wie auch die gesamte serbische Kirche. Zuletzt sorgte er auch für Aufsehen im Mai in Podgorica, als er die Situation in Montenegro als "schwieriger denn je zuvor" bezeichnete. So schwierig sei es weder in den Zeiten des Osmanischen Reiches noch in den Zeiten des Kommunistenregimes gewesen, meinte er damals. Anlass für diese Beurteilung hatte wohl ein umstrittenes Kirchengesetz geliefert.

Patriarch Irinej ist das erste Kirchenoberhaupt, das in der Krypta der Heiligen-Sava-Kirche, deren Innendekoration, ein Werk russischer Künstler, fast fertiggestellt ist, beigesetzt wurde. Der Kirchenbau hatte bereits im Jahre 1935 begonnen, blieb allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg jahrelang stehen.

Entsprechend den kirchlichen Regeln muss der neue Patriarch von der Kirchenversammlung spätestens in drei Monaten gewählt werden. Er wird unter drei Kandidaten, die die notwendige mehrheitliche Unterstützung der Kirchenversammlung haben, durch das Los bestimmt. Die "apostolische" Weise der Patriarchenwahl wurde 1967 eingeführt, um die Einmischung der Kommunistenbehörden zu verhindern.

Patriarch Irinej war Anfang November am Coronavirus erkrankt. Kurz zuvor hatte er am 1. November in Podgorica den Begräbnisgottesdienst für den ebenfalls am Coronavirus verstorbenen montenegrinischen Metropoliten Amfilohije zelebriert. Beim Begräbnis blieb die Einhaltung hygienischer Maßnahmen völlig aus.

In Serbien wurden seit März insgesamt 116.125 Krankheitsfälle registriert, 1.168 Personen sind mit oder an dem Virus gestorben. Nach dem neulichen Anstieg der Fallzahlen in den letzten Tagen sollen ab Dienstag strengere Maßnahmen gelten.