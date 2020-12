Sexualhormone stimmen Immunsystem auf Schwangerschaft ein

"RANK/L"-Signalweg in der Thymusdrüse für die Anpassung des Immunsystems an die Schwangerschaft nötig

Weibliche Sexualhormone signalisieren dem Immunsystem, dass es sich auf eine Schwangerschaft einstellen und das heranwachsende Baby nicht wie einen Fremdkörper bekämpfen soll, berichtet ein Team um den österreichischen Genetiker Josef Penninger. Sie nutzen dazu Immunzellen (regulatorische T-Zellen) aus der Thymusdrüse, die ihre Kollegen steuern, so die Forscher im Fachjournal "Nature". Die regulatorischen T-Zellen verhindern auch Schwangerschaftsdiabetes.

Die Forscher fanden heraus, dass der "RANK/L"-Signalweg in der Thymusdrüse für die Anpassung des Immunsystems an die Schwangerschaft auf Kommando der Sexualhormone nötig ist. "Fehlt der Eiweißstoff RANK im Thymus, können weniger regulatorische T-Zellen gebildet werden", erklären sie in einer Aussendung des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Dadurch sind auch weniger dieser T-Zellen in der Plazenta ("Mutterkuchen"), was zu einer höheren Rate an Fehlgeburten führt.

Außerdem wandern die regulatorischen T-Zellen in das Fettgewebe der Mutter, regeln dort den Zuckerspiegel (Glukosespiegel) und verhindern Entzündungen. "Schwangere Mäuse ohne RANK hatten höhere Glukose- und Insulinspiegel im Blut und wie die Babys von Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes waren die neugeborenen Mäuse viel schwerer als der Durchschnitt", berichten sie.

Patientendaten von der Medizinischen Universität Wien zeigten, dass Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes so wie die Mäuse in den Versuchen weniger regulatorische T-Zellen in ihren Plazenten hatten. Der Mangel an regulatorischen T-Zellen bei den Müttern und Schwangerschaftsdiabetes erhöhten bei den Kindern wiederum zeitlebens das Risiko, an Diabetes oder Fettleibigkeit (Adipositas) zu erkranken.

Der "RANK/L"-Signalweg, der von Sexualhormonen gesteuert wird, ist somit ein Schlüssel für biologische Vorgänge im Körper, die eine erfolgreiche Schwangerschaft ermöglichen", erklärte Penninger, der eine Forschungsgruppe am IMBA leitet und am Life Sciences Institute (LSI) der University of British Columbia in Vancouver (Kanada) forscht.

