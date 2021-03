Short Track: Gemischte Gefühle bei Andermann nach WM-Auftakt

22-Jähriger erreichte über 1.500 Meter Semifinale, über 500 m und 1.000 m kam das Aus

Für Nicolas Andermann hat es am ersten Tag der Short-Track-WM in Dordrecht Licht und Schatten gegeben. Der 22-jährige Wiener schaffte am Freitag über 1.500 Meter den Einzug ins am Samstag angesetzte Halbfinale (ab 14.04 Uhr/3. Lauf), scheiterte über 500 m als Dritter seines Vorlaufes und 1.000 m als Vierter seines Vorlaufes aber bereits vor dem Viertelfinale. Damit muss er über diese Distanzen nun in den "Ranking Finals", also der Platzierungsrunde, antreten.

"Es geht so von der Zufriedenheit. Natürlich freue ich mich riesig über das Halbfinale, aber auf den beiden anderen Distanzen habe ich mir doch mehr erwartet. Vom Gefühl her wäre noch ein wenig mehr drinnen gewesen", berichtete Andermann. Über 1.500 Meter kam er als Laufdritter über die Zeitregel weiter. Mit seinen Freitag-Leistungen sicherte Andermann Österreich einen zweiten WM-Startplatz.