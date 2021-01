Short Track: Lange Haft für Ex-Coach wegen sexueller Belästigung

Skandal in Südkorea

Der frühere südkoreanische Top-Short-Track-Trainer Cho Jae-beom ist wegen sexuellen Missbrauchs zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das habe das Bezirksgericht in Suwon entschieden, berichtete die südkoreanische Zeitung "Chosun Ilbo" am Freitag. Shim Suk-hee, Staffel-Olympiasiegerin von 2014 und 2018, hatte den Coach schon 2018 wegen körperlicher Gewalt angezeigt.

Cho war kurz vor den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang als Trainer entlassen worden. Laut "Chosun" hatte der 39-jährige Cho die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Die Staatsanwaltschaft hatte indes eine Haftstrafe von 20 Jahren für Cho gefordert. Daher wird der Anwalt von Shim nun möglicherweise gegen das Urteil in Berufung gehen. Die südkoreanische Short-Track-Szene wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrmals von Skandalen erschüttert.

Short Track hat für den Wintersport Südkoreas einen enorm hohen Stellenwert. Mit drei Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen stellte Südkorea bei den Winterspielen 2018 im heimischen Pyeongchang das stärkste Team.