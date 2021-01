Short Track: Nicolas Andermann bei EM Gesamt-16.

Niederländerin Schulting mit viermal Einzel-Gold überragende Läuferin

Für die Wiener Nicolas und Dominic Andermann sind die Short-Track-Europameisterschaften in Danzig am Sonntag mit den Rängen 15 bzw. 26 über 1.000 m zu Ende gegangen. Für den jüngeren Nicolas war im Viertelfinale Schluss, nach drei guten Einzeldistanzen schaffte er es sogar in die Top 16 der Gesamtwertung.

"Es war ein extrem stark besetzter Heat, bei dem ich bis zum Schluss an der absoluten Topelite Europas dranbleiben konnte. In der Schlussrunde war ich chancenlos, bin aber extrem zufrieden mit meinem Abschneiden, denn es hat alle meine Erwartungen übertroffen", freute sich der 21-jährige Sportsoldat. Mit dem 16. Rang in der Gesamtwertung fixierte er auch, dass Österreich auch 2022 über zwei Startplätze im Einzel bei der EM verfügt.

Beide Titel bei den Männern am Schlusstag gingen an den Russen Semen Jelistratow, die Staffel ging an die Niederlande. Bei den Frauen war die Niederländerin Suzanne Schulting die überragende Läuferin der Kontinentalmeisterschaften. Sie eroberte alle vier Goldmedaillen in den Einzeldistanzen und holte Silber mit ihrer Staffel hinter den Französinnen, die nach einer umstrittenen Disqualifikation für die russische Mannschaft den Titel holten.