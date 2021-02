"Shutdown" - Sibel Kekilli drehte Film als Videokonferenz

Sibel Kekilli: "Mord ist Mord und keine Ehre" Vor sechs Jahren gelang Sibel Kekilli der Durchbruch auf der Berlinale - mit Fatih Akins Drama "Gegen die Wand". In ihrem neuen Film "Die Fremde" spielt Kekilli eine junge Türkin, die versucht, sich aus den Zwängen ihrer traditionell lebenden Familie zu befreien. Das Kinodebüt von Feo Aladag "Die Fremde" kommt in Österreich am 19. März regulär ins Kino.