Siamesische Zwillinge aus dem Jemen werden in Jordanien operiert

UNICEF: Säuglinge sollen in Amman getrennt werden

Eineinhalb Monate nach ihrer Geburt sind siamesische Zwillinge aus dem Bürgerkriegsland Jemen zur Operation nach Jordanien geflogen worden. In einem Krankenhaus in der jordanischen Hauptstadt Amman sollen sie getrennt werden, wie das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Samstag mitteilte. Die Zwillinge seien bei den Chirurgen in Amman in guten Händen. Nach der Operation sollen sie nach Sanaa zurückkehren.

Nach ihrer Geburt in der jemenitischen Hauptstadt hatte die Klinikdirektorin Majda al-Khatib gewarnt, dass die beiden Buben in Lebensgefahr schwebten. Aufgrund der schlechten Ausstattung des Krankenhauses sei es "dringend notwendig", die am Oberkörper zusammengewachsenen Zwillinge ins Ausland zu bringen, sagte al-Khatib damals. Jedes der beiden Kinder hat nach ihren Angaben ein eigenes Herz, aber die Position sei bei einem von ihnen "nicht normal".

Im Jemen herrscht seit sechs Jahren Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi und den schiitischen Houthi-Rebellen, hinter denen der Iran steht. Zehntausende Menschen wurden seitdem getötet, Millionen Einwohner mussten flüchten. Die Gesundheitsversorgung ist vielerorts komplett zusammengebrochen.