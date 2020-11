Sicherheitspartner im Burgenland zur Kündigung angemeldet

Die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) hat am Freitag alle 29 Mitarbeiter des Pilotprojekts "Sicherheitspartner" beim AMS zur Kündigung angemeldet. Das Projekt, das der damalige Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) 2016 initiiert hat, werde nicht fortgeführt und laufe mit Jahresende aus, teilte die LSZ in einer Aussendung mit. Elf Mitarbeiter sollen in den Landesdienst übernommen werden. Sie hätten bereits eine Einstellungszusage.

Im Einvernehmen mit dem Land habe die LSZ einen Sozialplan erarbeitet. Jenen Sicherheitspartnern, die nicht in den Landesdienst übernommen werden, habe man eine Überbrückungshilfe angeboten. 2021 werde auch eine Weiterbildungsmaßnahme finanziell unterstützt. Dadurch wolle man "wirtschaftliche Härten für die Betroffenen so gut wie möglich abfedern", betonte die interimistische Leiterin der LSZ, Sonja Windisch.

Das Projekt, bei dem Langzeitarbeitslose vor allem durch Kontrollfahrten und Kontrollen von öffentlichen Gebäuden für eine Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung sorgen sollten, sei immer wieder befristet verlängert worden. Bei befristeten Pilotprojekten müsse aber immer auch mit einem Auslaufen gerechnet werden, sagte Windisch. Dieses hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bereits kurz nach der Landtagswahl am 26. Jänner angekündigt.