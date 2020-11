Sieben Heroindealer in Oberösterreich verhaftet

Sieben Kilo in drei Jahren verkauft - 600.000 Euro verdient - Drogen u.a. in Kinderspielzeug versteckt

Die Polizei hat in Oberösterreich sieben Heroindealer geschnappt, die von Juni 2017 bis August 2020 rund sieben Kilogramm des Suchtgifts unter die Leute brachten und damit rund 600.000 Euro verdienten. Die Ermittlungen gingen im Oktober 2018 von einer 22-Jährigen im Bezirk Freistadt aus, die Heroin in großen Mengen weiterveräußerte, berichtete die Polizei am Montag.

Die Ermittler entdeckten, dass der Handel Struktur hatte. Das Heroin wurde in verschiedenen Gegenständen wie Kinderspielzeug versteckt und über eine Buslinie von Bosnien nach Linz gebracht. Für den Transport war ein in Deutschland wohnhafter 35-jähriger Kroate zuständig. Eine 27-Jährige fungierte als Chauffeurin. Als Dealer deckte die Polizei einen 33-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, einen 28-Jährigen und einen 24-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land sowie einen 22-jährigen Nigerianer aus Linz auf.

Bei Hausdurchsuchungen fanden die Beamten Bargeld aus dem Drogenverkauf, bei dem 22-Jährigen 110 Gramm Heroin und 50 Gramm Kokain. Die Beschuldigten waren nach ihrer Festnahme geständig, außer dem 22-Jährigen. Alle wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert. 43 Abnehmer aus vier Bezirken angezeigt.