Sieben mutmaßliche Kriegsverbrecher in Banja Luka festgenommen

Verdächtigen werden gesetzeswidrige Festnahmen von etwa 150 Zivilisten in Donji Vakuf im Jahr 1992 angelastet

In Banja Luka sind am Dienstag sieben Personen festgenommen worden, denen Kriegsverbrechen in Donji Vakuf im Frühjahr 1992 angelastet werden. Laut Medienberichten soll es sich um Personen handeln, die an der gesetzeswidrigen Festnahme von etwa 150 bosniakischen und kroatischen Zivilisten beteiligt waren. Die festgenommenen Zivilisten waren Folter, Prügeln und Misshandlungen ausgesetzt. Mehrere sind dabei ums Leben gekommen.