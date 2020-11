Sieben Soldaten der Armee von Burkina Faso in Hinterhalt getötet

Vorfall ereignet sich zehn Tage vor Präsidentschafts- und Parlamentswahlen

Zehn Tage vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Burkina Faso sind sieben Soldaten des westafrikanischen Landes in einem Hinterhalt getötet worden. Der Vorfall ereignete sich im Norden des Landes, unweit der Grenze zu Mali und Niger, wie Sicherheitskreise am Donnerstag mitteilten. Zudem seien mehrere Soldaten verletzt worden, andere würden vermisst. Das Gebiet werde abgesucht, um die Angreifer zu verfolgen und die Vermissten ausfindig zu machen, hieß es weiter.

Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sind für den 22. November geplant. Staatschef Roch Marc Christian Kaboré bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Wegen der jihadistischen Gewalt, die seit Jahren weite Teile des Landes beherrscht, sind 1.500 der rund 8.000 Dörfer in dem Land von dem Urnengang ausgeschlossen. Ein im September beschlossenes Gesetz sieht vor, dass Wahlen auch dann Gültigkeit haben, wenn sie nicht auf dem gesamten Staatsgebiet abgehalten werden können.

Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In den vergangenen Jahren war der Norden des Landes von mehreren schweren Dürren betroffen. Hinzu kommt die jihadistische Gewalt, durch die in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1.200 Menschen getötet und fast eine Million weitere in die Flucht getrieben wurden.