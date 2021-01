Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 01.02 bis 07.02.

Neuer US-Präsident Biden macht Maßnahmen von Vorgänger Trump rückgängig - Regierungskrise in Italien - Mehrere Gerichtsverfahren in Russland gegen Nawalny - Edtstadler in Frankreich

Während die Corona-Pandemie und das Rennen um Impfstoffe die Welt auch kommende Woche fest im Griff haben, sind politisch diese Tage auch geprägt von den ersten Maßnahmen des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Dieser hat bereits mehrere Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig gemacht. Unterdessen wird Italien erneut von einer Regierungskrise gebeutelt. Und der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny muss sich mehreren Gerichtsverfahren stellen.

Bereits unmittelbar nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner hatte der Demokrat Biden den Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen bekannt gegeben. Außerdem einigte sich seine Regierung wenig später mit Russland über eine Verlängerung des bilateralen "New-Start"-Atomabkommens um weitere fünf Jahre bis 2026. Die Weiterexistenz von "New Start", das am Freitag ausgelaufen wäre, stand zuvor auf Messers Schneide, da die Regierung von Bidens Vorgänger Trump von Russland ein Einfrieren der Zahl nuklearer Sprengköpfe forderte. Zudem hatte sie ein multilaterales Abkommen mit Beteiligung Chinas angestrebt. Die USA hatten sich unter Trump bereits aus dem INF-Vertrag über die atomare Abrüstung im Mittelstreckenbereich und dem Open-Skies-Rüstungskontrollabkommen zurückgezogen.

Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene New-Start-Abkommen begrenzt die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Es war für eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden und sah die Möglichkeit einer Verlängerung vor. Im Falle einer Nichtverlängerung hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt.

Unterdessen wird das von den Demokraten betriebene Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Trump allerdings immer unsicherer. Zahlreiche republikanische Senatoren sehen ein derartiges Verfahren gegen ein bereits aus dem Amt geschiedenes Staatsoberhaupt als verfassungswidrig an. Die Demokraten argumentieren dagegen, dass sie Trump daran hindern möchten, ein weiteres Mal als Präsident zu kandidieren. Das Impeachment-Verfahren vor dem Senat, der in dem Fall als Geschworenengericht fungiert, soll am 9. Februar starten.

Italien hält unterdessen neben der Corona-Pandemie auch eine Regierungskrise in Atem. Nachdem die Kleinpartei Italia Viva von Ex-Premier Matteo Renzi Mitte Jänner das Koalitionskabinett des parteilosen Premiers Giuseppe Conte verlassen hatte, sucht nun Präsident Sergio Mattarella nach einer Lösung. Sollte Conte keine neue Koalition auf die Beine stellen können, könnte es zu vorgezogenen Parlamentswahlen kommen - zwei Jahre vor Ende der Legislaturperiode.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) besucht unterdessen am Montag und Dienstag Frankreich und trifft dort ihren französischen Amtskollegen Clément Beaune. Wichtigstes Thema des Treffens wird wohl der europäische Umgang mit der Corona-Pandemie sein, außerdem die Bekämpfung des Terrorismus und aktuelle EU-Themen. Eine zuvor geplante Reise in das EU-Vorsitzland Portugal wurde wegen der hohen Corona-Zahlen dort vorerst abgesagt.

Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny muss sich mittlerweile gleich mehreren Gerichtsprozessen stellen. Der russische Strafvollzug will eine frühere Bewährungsstrafe gegen ihn in eine echte Haftstrafe umwandeln lassen. Ein Gerichtstermin dazu ist für Dienstag geplant. Der 44-jährige war zuvor direkt nach seiner Festnahme am 17. Jänner in einem Eilverfahren wegen Verstößen gegen Meldeauflagen nach einem früheren Strafprozess zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Nawalny, der Mitte Jänner aus Deutschland heimgekehrt war, wo er sich nach einem Giftanschlag erholt hatte, muss sich auch anderen Prozessen stellen, wo ihm ebenfalls Haftstrafen drohen.

In Libyen soll in dieser Woche ein erneuter Anlauf zu einem friedlichen Zusammenleben der verfeindeten Bürgerkriegsparteien erfolgen. Ab Montag sollen Vertreter der Konfliktparteien bei Gesprächen in Genf einen dreiköpfigen Präsidialrat und einen Übergangsministerpräsidenten benennen, die dann den Weg für ein Verfassungsreferendum und demokratische Wahlen vorbereiten soll. Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Konflikten und Machtkämpfen geprägt. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis befindet sich seit Jahren im Krieg mit General Khalifa Haftar, dessen Truppen große Gebiete im Osten und Süden Libyens kontrollieren. Internationale Vermittlungsversuche waren bisher gescheitert.

Im Antwerpener Prozess gegen einen ehemaligen Diplomaten der iranischen Botschaft in Wien und drei weitere Angeklagte soll am Donnerstag das Urteil fallen. Der Mann soll einen Anschlag gegen eine Großkundgebung von Exil-Iranern im Juni 2018 in Frankreich geplant haben, der letztlich missglückte. Assadollah A. soll Erkenntnissen der belgischen Ermittler zufolge Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes MOIS sein. Wäre der Anschlag auf die Demonstration des im ausgeführt worden, hätte er nach Einschätzung von Ermittlern zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge haben können. Assadollah A. war im Juli 2018 in Deutschland festgenommen und - entgegen heftiger Proteste der Regierung in Teheran - an Belgien ausgeliefert worden.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 01. Februar 2021 CHINA Hongkong Hongkong: Berufungsverfahren gegen regierungskritischen Medienunternehmer Jimmy Lai UNO Genf Konfliktparteien des Bürgerkriegs in Libyen wählen neue Übergangsregierung - 75 Teilnehmer der laufenden UNO-Verhandlungen wählen dreiköpfigen Präsidialrat sowie Ministerpräsidenten (1.-5.2.) WELTWEIT Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Dienstag, 02. Februar 2021 FRANKREICH Paris Europaministerin Edtstadler in Frankreich (1.2.-2.2.) - Treffen mit französischem Amtskollegen Beaune RUSSLAND Moskau Verhandlung im Verfahren gegen Oppositionspolitiker Nawalny wegen Vorwurfs der Verletzung von Bewährungsauflagen VIETNAM Hanoi Abschluss Parteikongress der Kommunistischen Partei KPV (25.1.-2.2.) WELTWEIT Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Mittwoch, 03. Februar 2021 ÄGYPTEN Kairo Wiederaufnahme des Prozesses gegen Vorsitzenden der Muslimbruderschaft, Essat CHINA Hongkong Hongkong: Berufungsverfahren gegen regierungskritischen Medienunternehmer Jimmy Lai TÜRKEI Istanbul Neuer Prozess gegen Reporter-ohne-Grenzen-Vertreter in der Türkei wegen "terroristischer Propaganda" nach Aufhebung seines Freispruchs UNO Den Haag 10:00 Urteil vor Internationalem Gerichtshof im Rechtsstreit Iran gegen USA wegen Verhängung von Sanktionen WELTWEIT Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Donnerstag, 04. Februar 2021 EU PORTUGAL Lissabon 15:30 Corona-Impfung: Debatte über europäische Impfkampagne gegen Covid-19 mit Regional- und Lokalpolitikern aus der EU, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Kluge BELGIEN Antwerpen Urteil im Prozess um missglückten Anschlag auf Exil-Iraner - Ex-Diplomat an Botschaft in Wien angeklagt SCHWEIZ Lausanne 2. Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens über Streumunition (4.-5.2.) UNO Den Haag 10:00 Urteil vor Internationalem Strafgerichtshof gegen ehemaligen ugandesischen Rebellen Ongwen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit Freitag, 05. Februar 2021 RUSSLAND Moskau Prozess gegen inhaftierten Oppositionspolitiker Nawalny wegen Vorwurfs der Beleidigung eines Weltkriegsveteranen SCHWEIZ Lausanne 2. Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens über Streumunition (4.-5.2.) USA/RUSSLAND Washington/Moskau New-Start-Atomabkommen zwischen den USA und Russland läuft aus - USA und Russland kündigten Verlängerung an Samstag, 06. Februar 2021 WELTWEIT Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung Sonntag, 07. Februar 2021 ECUADOR Quito Präsidenten- und Parlamentswahlen in Ecuador LIECHTENSTEIN Vaduz Landtagswahlen in Liechtenstein SCHWEIZ Bern 50. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene in der Schweiz