Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 01.03. bis 07.03 - AKTUALISIERT

Corona-Debatte - Schweizer Bundespräsident in Wien - Biden will sich zu Saudi-Arabien äußeren - Prozess gegen Suu Kyi in Myanmar - China-Volkskongress tagt - Papst im Irak

Die politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie - Debatte um Impfungen, Grenzkontrollen oder einen "Grünen Pass", der Geimpften und Genesenen Reisefreiheit gewährten soll - werden auch die kommende Woche dominieren. Sie sind gewiss auch Thema bei den Gesprächen, die Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag auf Schloss Brdo mit seinem Amtskollegen aus der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn führen wird.

Es handelt sich um ein Treffen der sogenannte "C5" (Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien), die in der Coronakrise von den Außenministern der wirtschaftlich eng vernetzten Nachbarländer gegründet wurde, um negative Auswirkungen von Corona-Schutzmaßnahmen abzufedern.

Besuchsdiplomatie gibt es auch am Dienstag: Der für das Jahr 2021 gewählte Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin kommt nach Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Parmelin am Vormittag zu einem Gespräch über die Bewältigung der Covid-Krise und ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen empfangen. Zudem sollen "wichtige bilaterale, aber auch internationale Fragen" besprochen werden. Unter anderem soll es laut Präsidentschaftskanzlei um die engen Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union gehen, etwa um den geplanten Rahmenvertrag, den die EU über die bilateralen Abkommen mit der Schweiz stellen will. Damit verbunden will Brüssel weitere Anpassungen an EU-Vorgaben erreichen. In der Schweiz ist das umstritten.

In der Bundeshauptstadt tagt von Montag bis Freitag der 35-köpfige Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA/IAEO). In dem Gremium sind 35 der 171 Mitgliedsstaaten vertreten, darunter bis 2022 auch Österreich. Zuletzt hatte sich die IAEA "zutiefst besorgt" über mögliches Atommaterial an einem nicht deklarierten Standort im Iran gezeigt. Das Material sei nicht angemeldet worden. Zudem verfüge Teheran nun über mehr als das 14-Fache der Menge an schwach angereichertem Uran, die nach dem Atomabkommen von 2015 erlaubt ist. Die IAEA-Kontrollen sollen sicherstellen, dass das iranische Atomprogramm nur zivilen Zwecken dient. Sie zählten zu den Kernpunkten des Wiener Atomabkommens von 2015, das den Iran am Bau einer Nuklearwaffe hindern sollte. Diese Kontrollen sollen in den kommenden Monaten nur mehr eingeschränkt möglich sein.

In Frankreich wird für Montag das Urteil im Prozess gegen den ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy wegen Bestechung erwartet. Der 65-Jährige ist seit langem im Visier der Justiz. Im spektakulären Prozess wegen vermuteter Bestechung und unerlaubter Einflussnahme hatte die Anklage im Dezember eine Haftstrafe von vier Jahren für ihn gefordert, zwei davon auf Bewährung. Die Anklage wirft Sarkozy vor, über seinen Rechtsbeistand versucht zu haben, von einem wichtigen Juristen Ermittlungsgeheimnisse zu erfahren. Der Konservative, der von 2007 bis 2012 im Élyséepalast regierte, wies die Vorwürfe zurück.

In Myanmar soll am Montag ein Prozess gegen die vom Militär abgesetzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi beginnen. Der Militärputsch am 1. Februar hatte eine zehnjährige Phase des demokratischen Wandels in Myanmar beendet. Die Armee nahm die Friedensnobelpreisträgerin sowie fast 700 weitere Menschen fest. In dem Prozess geht es anderem um Verstöße gegen Corona-Auflagen und den illegale Import von Funkgeräten. In Myanmar kommt es auch rund einen Monat nach dem Putsch immer wieder zu Protesten gegen die Junta, die am Wochenende besonders blutig niedergeschlagen wurden.

Nach der Veröffentlichung des US-Geheimdienstberichts zum Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Präsident Joe Biden eine Bekanntmachung zum weiteren Umgang mit Saudi-Arabien angekündigt. Am Freitag soll in Istanbul der Prozess wegen des Mordes an Khashoggi fortgesetzt werden. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad zerstückelt worden. Die türkische Justiz rollte den Fall auf. Angeklagt sind insgesamt 26 saudi-arabische Staatsbürger. Die Vorwürfe reichten von direkter Mitwirkung bis zu Anstiftung. Die Führung des islamisch-konservativen Königreichs war nach dem Mord scharfer Kritik ausgesetzt. Die Regierung räumte den Mord erst auf internationalen Druck hin ein. Die Spuren führten damals bis in das engste Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bin Salman, der faktische starke Mann des Landes, bestritt, die Tötung selbst angeordnet zu haben.

Am Dienstag feiert der letzte Staats- und Parteichef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, seinen 90. Geburtstag. Gorbatschow war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und von März 1990 bis Dezember 1991 Staatspräsident. In dieser Zeit leitete er mit Glasnost und Perestroika umfassende Reformen ein. Das führte zum Zerfall der Sowjetunion und des ehemaligen kommunistischen "Ostblocks". 1990 stimmte Gorbatschow der deutschen Wiedervereinigung zu und hatte auch wichtige Abrüstungsverhandlungen mit den USA geführt. 1990 erhielt er den Friedensnobelpreis.

In China wird ab Freitag die jährlichen Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses abgehalten. Zu Beginn wird Regierungschef Li Keqiang den rund 2.900 Abgeordneten in der Großen Halle des Volkes in Peking traditionsgemäß seinen Rechenschaftsbericht vorlegen. In Folge soll der neue Fünf-Jahres-Plan für die Zeit von 2021 bis 2025 abgesegnet werden. Er soll die eigene technologische Innovation stärken und China angesichts amerikanischer Strafmaßnahmen und der Unterbrechung von Lieferketten eigenständiger machen. Es ist so etwas wie Pekings Antwort auf amerikanische Überlegungen für eine "Entkoppelung" von China. Im Vorjahr war der traditionelle Volkskongress wegen der Coronakrise im März verschoben worden. Er fand letztlich im Mai statt.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong haben die Behörden das Vorgehen gegen Demokratieaktivisten verschärft. Am Sonntag wurden Dutzende Mitglieder der Demokratiebewegung der "Subversion" beschuldigt worden. 47 Menschen werde "Verschwörung zum Umsturz" vorgeworfen. Unter den Beschuldigten sind die bekannten Demokratie-Aktivisten Leung Kwok-hung und Jimmy Sham.Das Ende Juni von China verabschiedete sogenannte Sicherheitsgesetz erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen

Der Papst will von Freitag bis Montag (5.-8.3.) den Irak besuchen. Es ist die erste Reise eines Oberhauptes der katholischen Kirche in das mehrheitlich islamische Land überhaupt. Es wird erwartet, dass Franziskus die irakischen Christen, deren Ursprünge im Zweistromland auf die Zeit des frühen Christentums zurückgehen, aufrufen wird, im Land zu bleiben. Die Christen waren in den vergangenen Jahrzehnten oft Verfolgung ausgesetzt, nicht zuletzt während der Herrschaft der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) über große Teile des Landes. Von den einst mehr als einer Million Christen haben nach Schätzungen mehr als die Hälfte den Irak verlassen. Das Land leidet noch immer unter den Folgen des jahrelangen IS-Terrors.

Am Samstag werden in Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) Parlamentswahlen abgehalten. Der frühere Präsident und Oppositionsführer Henri Konan Bédié forderte im Vorfeld zu einer"massiven" Beteiligung auf. Bédiés Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) und die Front populaire ivoirien (FPI) des exilierten Ex-Präsidenten Laurent Gbagbo schlossen vor den Wahlen ein Bündnis. Laurent Gbagbo lebt seit seiner Entlassung aus der ICC-Haft im Jahr 2019 im Brüsseler Exil. Seine Rückkehr an die Elfenbeinküste wurde im Dezember angekündigt, hat sich jedoch verzögert. Bédié und Gbagbo haben die Wiederwahl von Präsident Alassane Ouattara im Oktober 2020 für eine umstrittene dritte Amtszeit nicht anerkannt, aber dennoch beschlossen, an den Parlamentswahlen teilzunehmen.

In der Schweiz werden am Sonntag wieder Volksabstimmungen abgehalten. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der sogenannten "Burka-Initiative" zuteil. Die Volksinitiative "Ja zum Verhüllungsverbot" verlangt, dass in der Schweiz niemand sein Gesicht verhüllen darf. Diese Vorschrift würde an allen öffentlich zugänglichen Orten gelten, unter anderem also auch in Fußballstadien oder in der freien Natur. Ausnahmen wären ausschließlich in Gotteshäusern und an anderen Sakralstätten möglich sowie aus Gründen der Sicherheit, der Gesundheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums. Weitere Ausnahmen, beispielsweise für verhüllte Touristinnen, wären ausgeschlossen. Laut Umfragen halten sich Pro und Contra bisher ungefähr die Waage. Bundesrat (Regierung) und Parlament lehnen die Initiative ab. Weiters wird über ein Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste und ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien abgestimmt.