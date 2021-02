Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 08.02. bis 14.02. AKTUALISIERT

Biden und Nawalny als politische Dauerbrenner - Parlamentswahlen im Kosovo und in Katalonien - Tagung der Volksversammlung in Weißrussland

Global gesehen dominieren folgende Themen die Weltpolitik: Biden, Corona und Nawalny. Von diesen drei Musketieren einmal abgesehen hat die kommende Woche auch sonst ein paar Schwerpunkte zu bieten. Im Kosovo werden vorgezogene Parlamentswahlen abgehalten und auch in der widerspenstigen spanischen Autonomieregion Katalonien wird ein neues Parlament bestimmt. Im krisengeschüttelten Weißrussland tritt die Volksversammlung zu ihrer alle fünf Jahre stattfindenden Tagung zusammen.

Der neue US-Präsident Joe Biden legt mit einer ganzen Flut von Maßnahmen ein hohes Tempo vor. Zugleich soll am Dienstag das Verfahren zur Amtsenthebung des früheren US-Präsidenten Donald Trump im Senat in die heiße Phase gehen. Die US-Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner zur Verantwortung ziehen. Für eine Verurteilung Trumps wird eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Senatoren benötigt.

Die Republikaner und Bidens Demokraten halten jeweils 50 Sitze im Senat. Es müssten sich also auch 17 Republikaner gegen Trump stellen. Ob es dazu kommt, ist zweifelhaft. Trump musste sich vor einem Jahr schon einmal einem Amtsenthebungsverfahren stellen, einem sogenannten Impeachment. Das Verfahren endete für ihn mit einem Freispruch im - damals noch republikanisch dominierten - Senat.

International stehen auch die verschärften Spannungen zwischen der EU und Russland nach der Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny im Fokus. Wegen der internationalen Proteste gegen die Inhaftierung Nawalnys hat Russland am Freitag in einem beispiellosen Affront während des Besuchs des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden des Landes verwiesen. Die EU will dennoch weiter auf Dialog setzen. Erst auf dem EU-Gipfel im März soll über mögliche neue Sanktionen gegen Russland beraten werden.

Auf Putin-Widersacher Nawalny war im August ein Giftanschlag verübt worden. Nach seiner Behandlung und Genesung in Deutschland wurde er bei seiner Rückkehr nach Russland im Jänner umgehend festgenommen. Am Dienstag war Nawalny zu dreieinhalb Jahren Straflager-Haft verurteilt worden, weil er aus Sicht der Richterin mehrfach gegen Bewährungsauflagen aus einem Strafverfahren von 2014 verstoßen hat. Ihm werden aber ein mehrmonatiger Hausarrest und Haftzeiten angerechnet, so dass seine Anwälte von zwei Jahren und acht Monaten im Straflager ausgehen. Er käme damit im Oktober 2023 wieder frei. Das Urteil war international vielfach als politisch motiviert kritisiert worden. Auch Österreich zitierte den russischen Botschafter ins Außenministerium und fordert die sofortige Freilassung Nawalnys.

In Weißrussland (Belarus) soll laut dem autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko am 11. und 12. Februar die Volksversammlung zusammentreten. Das geschieht alle fünf Jahre, um Entscheidungen zu politischen und wirtschaftlichen Fragen zu treffen. Typischerweise kommen dort Vertreter des Regimes, gesellschaftlicher Organisationen sowie Angehörige der staatlichen Betriebe zusammen. Im September hatte Lukaschenko vor dem Hintergrund andauernder Proteste angedeutet, dass das Gremium auch über Neuwahlen entscheiden könnte. Anfang Dezember schlug er vor, die Volksversammlung zu einem verfassunggebenden Organ zu machen. Die Rede war auch von möglichen Verfassungsänderungen, die die Volksversammlung vornehmen könne.

Die Europäische Union forderte am Sonntag abermals ein Ende der Gewalt und Schritte zur Demokratisierung in dem krisengeschüttelten Land. Der Ruf nach für alle offenen, transparenten und glaubwürdigen Wahlen müsse gehört werden, hieß es in einer vom Auswärtigen Dienst am Sonntag veröffentlichten Erklärung. Die EU sei zur Unterstützung durch unterschiedliche Maßnahmen bereit, darunter umfassende wirtschaftliche Hilfe.

Der 66-jährige Lukaschenko hatte sich nach der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent erneut zum Sieger erklären lassen. Die EU erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Die Demokratiebewegung sieht Swetlana Tichanowskaja als Gewinnerin. Sie war ins EU-Land Litauen geflohen. Es finden regelmäßig Demonstrationen gegen Lukaschenko statt.

Im Kosovo werden am Sonntag (14. Februar) vorgezogene Parlamentswahlen abgehalten. Um 120 Parlamentssitze ringen 28 Parteien und Bündnisse mit mehr als 1.000 Kandidaten, wobei die meisten gar keine Aussicht haben, die Drei-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament zu überspringen. 15 Parteien und Bündnisse mussten per Beschluss der staatlichen Wahlkommission einzelne Kandidaten von ihren Listen streichen, da sie in den vergangenen drei Jahren rechtskräftig verurteilt worden waren.

Von dieser Entscheidung betroffen ist auch der frühere Ministerpräsident und Chef der Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung), Albin Kurti. Er darf somit nicht für ein Parlamentsmandat kandidieren, ist aber erneut Kandidat der Partei für das Ministerpräsidentenamt. Vetevendosje hatte die im Oktober 2019 abgehaltenen Wahlen knapp gewonnen. Kurti konnte das Ministerpräsidentenamt aber nur knapp 60 Tage ausüben, bevor ihn das Parlament wieder seines Amtes enthob. Experten schließen unter Verweis auf Meinungsumfragen einen erneuten Vetevendosje-Wahlsieg nicht aus, gehen aber zumeist davon aus, dass der Kosovo auch künftig eine Koalitionsregierung brauchen wird.

Ebenfalls am Sonntag wird in der nordostspanischen Region Katalonien gewählt. Die Abstimmung zum Regionalparlament war an sich wegen der Corona-Pandemie auf Ende Mai verschoben worden, das oberste katalanische Gericht hob ein entsprechendes Dekret aber wieder auf. Die Regionalwahl in Katalonien - die fünfte in zehn Jahren - findet ein Jahr früher statt als geplant, nachdem der katalanische Regionalpräsident Quim Torra durch die spanische Justiz im September abgesetzt worden war. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung, die im Oktober 2017 gegen den Willen Madrids ein Referendum abgehalten und danach erfolglos die Unabhängigkeit der Region von Spanien ausgerufen hatte, ist vor der Abstimmung gespalten.

Während die Regierungspartei JxCat (Junts per Catalunya/Gemeinsam für Katalonien) des ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont weiter die Konfrontation mit Madrid sucht, setzt der Koalitionspartner ERC (Esquerra Republicana de Catalunya/Republikanische Linke Kataloniens) auf Dialog. Um ihnen die Teilnahme am Wahlkampf zu ermöglichen, erhielten neun inhaftierte Anführer der Unabhängigkeitsbewegung, unter ihnen ERC-Chef Oriol Junqueras, die Erlaubnis, an den Wochenenden das Gefängnis zu verlassen. Im Zuge der Corona-Pandemie dürfte die Zustimmung zur Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien indes gesunken sein und mittlerweile deutlich unter 50 Prozent liegen.