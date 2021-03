Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 08.02. bis 14.02.

Corona weiter virulent: Bundespräsident spricht mit Staatsoberhäuptern Belgiens, Irlands, der Ukraine und Italiens - Weltfrauentag - Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Corona hält auch die österreichische Außenpolitik weiter in Atem. Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag bei einem Besuch in Jerusalem die Gründung einer gemeinsamen Stiftung mit Israel und Dänemark "für Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung von Covid-19" propagierte, wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der nächsten Woche mehrere Telefonate auf dem Level der Staatsoberhäupter führen, bei denen nicht zuletzt Corona-Strategien erörtert werden.

Das Volumen der neuen Stiftung soll 50 Mio. Euro betragen, gaben Kurz sowie die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und der israelische Amtskollege Benjamin Netanyahu bekannt. Sie soll der Grundstein für eine Kooperation bezüglich der Corona-Impfstoffe sein. Die Schwerpunkte sollen in der Impfstoffproduktion, der Impfstoffforschung und der Entwicklung von Medikamenten liegen.

Um das Thema Impfstoffproduktion soll es am Montag auch bei einem Telefonat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem belgischen König Philippe gehen, wie die Präsidentschaftskanzlei im Vorfeld der geplanten Serie an Telefon- und Video-Calls mitteilte. In Belgien haben die Pharmakonzerne Pfizer und AstraZeneca Produktionsstätten. Wie bei allen angekündigten Gespräche sollen mit dem belgischen Monarchen auch noch bilaterale und internationale Fragen erörtert werden.

Am Dienstag wird sich der Bundespräsident dann mit dem Präsidenten Irlands, Micheal D. Higgins, austauschen. Higgins (79) entstammt der sozialdemokratischen Irish Labour Party und ist seit November 2011 im Amt. Mit ihm will Van der Bellen die Folgen des Brexit besprechen. Irland sei vom Ausstieg Großbritanniens aus der EU "besonders betroffen", hieß es. Zudem soll auch die aktuelle Covid-Situation besprochen werden, da in Irland "die britische Mutation "sehr stark grassiert".

Covid-Fragen stehen auch am Freitag bei den Calls mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, sowie dem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella auf dem Programm. Der 43-jährige frühere Schauspieler und Komiker Selenskyj, der 2019 vor allem wegen eines ehrgeizigen Anti-Korruptionsprogramms ins Amt gewählt worden war, hatte sich im November des Vorjahres selbst mit dem Coronavirus infiziert und war deshalb auch mehrere Tage in Spitalsbehandlung.

In dem Gespräch mit Mattarella werden laut Van der Bellens Büro die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronakrise im Mittelpunkt stehen. Konkret sollen sie Wiederaufbauplänen der neuen Regierung unter Mario Draghi erörtert werden. Nach Angaben des Statistikamts ISTAT ist die Zahl der in großer Armut lebenden Italiener 2020 auf 5,6 Millionen Menschen gestiegen. Die seit Mitte Februar amtierende Regierung um den früheren Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) feilt an ihrem ersten Paket mit Stützungsmaßnahmen gegen die Wirtschaftskrise. Vorgesehen sind unter anderem Stützungsmaßnahmen für die am stärksten betroffenen Sektoren wie Gastronomie, Tourismus, Kultur und Freizeitindustrie.

Am Dienstag (8. März) wird der Internationale Frauentag begangen. Er geht auf eine Initiative der deutschen Linkspolitikerin Clara Zetkin, geborene Eißner (1857-1933), zurück. Die ursprüngliche Sozialdemokratin und spätere Kommunistin trat seit 1889 öffentlich für die Rechte der Frauen ein. Die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (Austrian Development Agency/ADA) hält anlässlich des Frauentags fest: "Trotz signifikanter Errungenschaften in den vergangenen Jahrzehnten müssen Frauen über den Globus hinweg weiterhin gegen strukturelle Ungleichbehandlung kämpfen. Mädchen und Frauen in entlegenen, von Armut gezeichneten Regionen leiden besonders unter den Auswirkungen der Coronapandemie."

Unter Corona-Bedingungen werden am Sonntag (14. März) in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz neue Landtage gewählt, in Hessen finden zudem Kommunalwahlen statt. Die Parteien führen laut der Nachrichtenagentur dpa vor allem einen Online-Wahlkampf und setzen stärker auf Plakate.

Die beiden Landtagswahlen sind der Auftakt eines "Superwahljahrs" in Deutschland, das in der Bundestagswahl Ende September gipfeln wird. Dann wird eine Ära enden, weil die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nicht mehr als Spitzenkandidatin der Christdemokraten antreten und nach 16 Jahren als Regierungschefin der aktiven Politik Lebewohl sagen wird.

Vorerst einmal sind aber die Bürger in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aufgerufen, neue Landesparlamente zu wählen. In diesen Bundesländern lebt zusammen knapp ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Merkels Christdemokraten (CDU) wollen diese beiden früheren "schwarzen" Hochburgen zurückerobern, die sie vor geraumer Zeit verloren haben. Aber das dürfte schwierig werden. In Stuttgart wie in Mainz könnten ein populärer Landesvater der Grünen und eine kaum weniger populäre Landesmutter der SPD vom Amtsbonus profitieren.

Es sind die ersten Landtagswahlen seit dem Führungswechsel bei den Christdemokraten. Im Jänner wurde der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet bei einem Online-Parteitag zum CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. In Baden-Württemberg kämpft Laschets Parteifreundin Susanne Eisenmann auf recht verlorenem Posten. Sie ist Bildungsministerin in einer grün-schwarzen Koalition und tritt im Wahlkampf gegen ihren eigenen Chef, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, an. Der 72-Jährige ist seit 2011 der erste und bisher einzige grüne Länderchef in Deutschland. In Umfragen notiert die Ökopartei seit Monaten vor der CDU, Kretschmann liegt haushoch vor Eisenmann.

In Rheinland-Pfalz liegt die CDU von Spitzenkandidat Christian Baldauf zwar seit drei Jahren in Umfragen vor den regierenden Sozialdemokraten. Allerdings ist der Vorsprung zuletzt stark geschrumpft. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) regiert seit 2013, zunächst mit einer rot-grünen Koalition und seit 2016 in einer "Ampel" mit Grünen und Liberalen. Gut möglich, dass es im Mainzer Landtag abermals für eine rot-gelb-grüne Mehrheit reicht.

In beiden Ländern dürfte auch die rechtspopulistische AfD wieder in die Parlamente einziehen, allerdings mit schwächeren Ergebnissen als 2016. Jüngst Obendrein hat der deutsche Verfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft.

In nationalen Umfragen ist die CDU/CSU die mit Abstand stärkste Kraft vor Grünen und SPD. Viel davon dürfte Merkel geschuldet sein. Ansehen als Corona-Krisenmanagerin genießt sie auch im gegnerischen Lager. "Da dürfen wir froh sein, dass wir sie haben", sagte Kretschmann Anfang Februar über die scheidende Kanzlerin.

In der Zentralafrikanischen Republik steht am Sonntag in einigen Gebieten eine zweite Runde der Parlamentswahlen an. Ende Dezember hatten Präsidenten- und Parlamentswahlen stattgefunden, aus denen Präsident Faustin Archange Touadéra als Sieger hervorgegangen war. Die Opposition erkennt das Ergebnis wegen "unzähliger Manipulationen und Unregelmäßigkeiten" nicht an. Die Wahl sei auch angesichts der geringen Wahlbeteiligung "nichts als eine Maskerade" gewesen, die "in keiner Weise" den Willen des zentralafrikanischen Volkes zum Ausdruck bringe.

Das Verfassungsgericht erklärte Touadéra aber zum Sieger. Allerdings hatten nur gut 35 Prozent der eingeschriebenen Wähler ihre Stimme abgegeben. Von ihnen stimmten 53 Prozent für Touadéra. Die Wahl hatte inmitten starker Spannungen stattgefunden. Zwischen der Regierung von Touadéra und einflussreichen Rebellengruppen ist ein Konflikt entbrannt. Mehr als zwei Drittel des Landes werden von Milizen kontrolliert, die Touádera vorwarfen, die Wahlen manipulieren zu wollen. Rund zwei Drittel des Staatsgebietes der Zentralafrikanischen Republik werden von Aufständischen kontrolliert.

Seit den Wahlen im Dezember 2020 sei die Gewalt in dem bürgerkriegsgebeutelten Land erneut eskaliert, ließ auch die in Zentralafrika engagierte NGO SOS-Kinderdorf wissen. Über 100.000 Menschen seien ins Ausland geflohen, fast ebenso viele im eigenen Land auf der Flucht. In den vergangenen Wochen hätten mehrmals Hunderte Frauen und Kinder in Einrichtungen von SOS-Kinderdorf Zuflucht gesucht. Aber auch für humanitäre Helfer werde "die Situation immer gefährlicher". Die Zentralafrikanische Republik ist eines der ärmsten und instabilsten Länder der Welt

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 08. März 2021 WIEN 10:00 Bundespräsident Van der Bellen telefoniert mit belgischem König Philippe zur Covid-Situation und Impfstoffproduktion EUROPÄISCHE UNION Straßburg 17:00 Europaparlament tagt (8.3.-11.3.) USA Minneapolis (Minnesota) Beginn des Hauptverfahrens im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd (geplant) WELTWEIT Internationaler Frauentag Dienstag, 09. März 2021 WIEN 14:00 Bundespräsident Van der Bellen telefoniert mit irischem Präsidenten Higgins (Themen: Folgen des Brexit, Covid-Situation, bilaterale und internationale Fragen) EUROPÄISCHE UNION Brüssel 12:00 PK EU-Kommission zu Partnerschaft mit südlichen Nachbarländern, Bericht über den Visakodex und die Rückübernahme von Migranten Straßburg 09:00 Europaparlament tagt (8.3.-11.3.) Mittwoch, 10. März 2021 EUROPÄISCHE UNION Straßburg 09:00 Europaparlament tagt (8.3.-11.3.) Donnerstag, 11. März 2021 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 Online-EU-Rat Justiz und Inneres (11.-12.3.) Straßburg 09:00 Europaparlament tagt (8.3.-11.3.) Freitag, 12. März 2021 WIEN 10:30 Videocall Bundespräsident Van der Bellen mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj (u.a. zu Covid-Fragen) 12:30 Bundespräsident Van der Bellen telefoniert mit italienischem Präsidenten Mattarelle (u.a. zu wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Covid-Krise, Wiederaufbauplänen der neuen Regierung unter Pemier Mario Draghi) EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 Online-EU-Rat Justiz und Inneres (11.-12.3.) Sonntag, 14. März 2021 DEUTSCHLAND Stuttgart/Mainz/Wiesbaden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Hessen ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Bangui Parlamentswahl in der Zentralafrikanischen Republik (2. Runde)