Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 09.11. bis 15.11. AKTUALISIERT

Die Welt steht weiter im Bann der US-Wahlen und der Corona-Pandemie, Österreich zudem noch unter Schock wegen der islamistischen Anschläge vom vergangenen Montag. Daran wird sich auch in der kommenden Woche wenig ändern. Zwar steht seit Samstag Joe Biden als Sieger der US-Wahl fest, doch könnte nun ein mögliches Nachspiel vor den US-Gerichten beginnen. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump will das Weiße Haus nämlich nicht kampflos räumen und spricht von Betrug.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen Anfang kommender Woche weitere Schritte gegen den Terrorismus setzen. So ist eine Videokonferenz von Kurz und Macron zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus geplant, an der laut Medien mehrere EU-Regierungschefs teilnehmen sollen. Kurz will außerdem den Kampf gegen den politischen Islam zum Thema bei den kommenden EU-Gipfeln machen.

Macron sollte ursprünglich Wien besuchen, der Besuch wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie kurzfristig auf später verschoben. Stattdessen wird EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag zu einem Kondolenzbesuch nach Wien kommen und mit Kurz Gespräche führen. Am Montag empfängt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) auch den französischen Europa-Staatssekretär Clement Beaune im Bundeskanzleramt zu einem Arbeitsgespräch.

In Südamerika geht es derweil rund. Der im Exil befindliche Ex-Präsident Evo Morales plant nach dem Wahlsieg seines Parteikollegen Luis Arce (Bewegung für den Sozialismus/MAS) bei der Präsidentenwahl die Heimkehr nach Bolivien, die am Montag erfolgen könnte. Die Justiz hatte in der vergangenen Woche einen Haftbefehl gegen Morales aufgehoben. Der erste indigene Präsident Boliviens war nach einer von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wiederwahl unter dem Druck von Massenprotesten und der Armee Ende 2019 abgetreten und nach Argentinien ins Exil gegangen.

Perus Präsident Martín Vizcarra wiederum muss sich am Montag einem weiteren Amtsenthebungsverfahren stellen. Darin soll ihm "moralische Unfähigkeit" zur Ausübung des höchsten Staatsamtes angelastet werden. Das neuerliche Verfahren wird sich auf von mehreren Unternehmern erhobene Anschuldigungen beziehen, wonach sie Bestechungsgelder an Vizcarra gezahlt haben sollen, um öffentliche Aufträge zu erhalten. Die Vorwürfe beziehen sich auf das Jahr 2014, als Vizcarra noch Gouverneur der Region Moquegua war. Der Präsident wird am Montag im Parlament Stellung zu den Anschuldigungen zu beziehen. Seiner Meinung nach gibt es dafür aber keine Belege.

Der Präsident hatte im September ein erstes Amtsenthebungsverfahren wegen "moralischer Unfähigkeit" überstanden. Es bezog sich auf Vorwürfe, wonach Vizcarra Zeugen in einem Fall von mutmaßlicher Günstlings- und Freunderlwirtschaft beeinflusst haben soll, der die Regierung betrifft. Vizcarra hatte das Präsidentenamt vor zwei Jahren mit dem erklärten Ziel angetreten, die weitverbreitete Korruption in dem südamerikanischen Land zu bekämpfen. Der 57-Jährige ist in der Bevölkerung äußerst populär.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier auf Einladung von Israels Staatsoberhaupt Reuven Rivlin virtuell bei einem Novemberpogrom-Gedenken der Gedächtnisstätte Yad Vashem vertreten sein. Dabei wird der Novemberpogrome in Nazi-Deutschland vor 82 Jahren gedacht. Van der Bellen meldet sich dabei per Video zu Wort. Die Veranstaltung wird ab 17.00 Uhr (Ortszeit/16.00 MEZ) live über soziale Netzwerke übertragen.

Die Videobotschaft wurde im Voraus aufgezeichnet. Van der Bellen befindet sich aktuell in Spitalsbehandlung. Der 76-Jährige war am Samstag bei in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg in der Steiermark gestürzt und in Folge zur Abklärung ins Wiener AKH gefahren. Dort wurde eine schmerzhafte Beckenverletzung diagnostiziert. Eine Operation sei nicht nötig, hieß es am Wochenende. "Der Bundespräsident ist ansonsten guter Dinge", teilte die Präsidentschaftskanzlei mit.

In der EU wird weiter über die Migrationsfrage und die Rolle der europäischen Grenzschutzagentur Frontex debattiert. Am Dienstag findet in Warschau eine außerordentliche Frontex-Sitzung statt. Nach Berichten über die angebliche Zurückweisung von Flüchtlingen in Griechenland hatte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson Ende Oktober von Frontex Aufklärung verlangt.

Medien hatten zuvor über die angebliche Verwicklung von Frontex in illegale Zurückweisungen von Migranten durch die griechische Küstenwache berichtet. Frontex-Beamte waren demnach seit April bei mindestens sechs der sogenannten Pushbacks in der Ägäis in der Nähe gewesen. Auch Frontex-Beamte seien nach internationalem Recht verpflichtet, Menschen in Seenot zu retten, sagte Johansson. Sie verwies darauf, dass Frontex auch seit 2011 einen Menschenrechtsbeauftragten hat, um solche Verstöße zu verhindern.

In der Republik Moldau (Moldawien) steht am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt bevor. Die erste Runde hatte überraschend die pro-europäische frühere Regierungschefin Maia Sandu für sich entschieden. Die Kandidatin der Oppositionspartei "Aktion und Solidarität" (PAS) vereinte 36,16 Prozent der Stimmen auf sich, während der prorussische Amtsinhaber Igor Dodon auf 32,61 Prozent kam.

Sandu sprach sich im Wahlkampf für eine dezidierte Bekämpfung von Korruption und Freunderlwirtschaft aus. Allerdings scheint das pro-russische Lager für das Finale besser aufgestellt: Es waren nämlich in der ersten Runde drei weitere Kandidaten aus diesem Politspektrum abgetreten. Sollte Dodon diese Stimmen auf sich vereinen können, scheint eine klare Mehrheit von über 55 Prozent in Reichweite.

Die mehrheitlich rumänischsprachige Republik Moldau gilt als eines der ärmsten Länder Europas. Die ehemalige Sowjetrepublik liegt im Spannungsfeld zwischen den Interessenszonen Russlands und der Europäischen Union. Anfang der 1990er Jahre hatten sich ihre Gebiete auf der linken Seite des Flusses Dnjestr unter dem Namen Transnistrien abgespalten. Das unter maßgeblichem russischen Einfluss stehende Gebiet gehört allerdings völkerrechtlich nach wie vor zu Moldau.

Die Republik Moldau ist seit 2004 auch ein Schwerpunktland der Austrian Development Agency (ADA). Die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen Österreichs an Moldau betrugen zwischen 1997 und 2018 insgesamt 54,63 Millionen Euro. Die Leistungen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 25,33 Millionen Euro. Neben Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und im Bereich der arbeitsmarktorientierten Berufsbildung werden unter anderem auch gemeinsame Umwelt- oder Abwasserprojekte gefördert.

Am Sonntag ist auch ein Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der international nicht anerkannten Republik Nordzypern geplant. Dort war Mitte Oktober der bisherige Regierungschef Ersin Tatar zum neuen "Präsidenten" gewählt worden. Tatar von der konservativen Nationalen Einheitspartei (UBP) setzte sich mit 51,7 Prozent der Stimmen gegen den vorherigen Amtsinhaber Mustafa Akinci durch. Tatar, der von Ankara unterstützt wird, tritt für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Der unabhängige Akinci setzte sich hingegen für eine Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeerinsel ein.