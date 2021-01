Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 11.1. bis 17.1. - AKTUALISIERT

Vorbereitung der Amtsübergabe in den USA - Virtueller CDU-Parteitag - Schallenberg in Äthiopien - Wahlen in Uganda

In den USA laufen kommende Woche die Vorbereitungen auf die Machtübernahme durch Joe Biden auf Hochtouren. Ob alles reibungslos verläuft, galt vorerst weiter als ungewiss. Selbst wenn US-Präsident Donald Trump nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol eine geordnete Amtsübergabe am 20. Jänner versprach und am Donnerstag seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl Anfang November erstmals zumindest implizit anerkannte. Wegen seiner Verantwortung für die Ereignisse im Kapitol mit fünf Toten nehmen die Rufe nach Konsequenzen für Trump zu. Auch eine Amtsenthebung steht im Raum.

Trump erklärte in einer Videobotschaft: "Jetzt hat der Kongress die Ergebnisse bestätigt. Am 20. Jänner wird eine neue Regierung vereidigt. Mein Fokus liegt nun darauf, einen reibungslosen, geordneten und nahtlosen Machtwechsel zu gewährleisten." Der 74-Jährige distanzierte sich bei der Gelegenheit auch von der Gewalt seiner Fans.

Am Freitag und Samstag wird es in Deutschland spannend. Beim digitalen Parteitag der konservativen Regierungspartei CDU werden der Nachfolger der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die Parteispitze neu gewählt. Für den Vorsitz kandidieren der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen. In Umfragen liegt Merz knapp vorne. Für den zweiten Plenartag, den Samstag, sind Grußworte von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie der weißrussischen Oppositionellen Swetlana Tichanowskaja geplant.

Die EU-Kommission soll am Donnerstag und Freitag ihren traditionellen Besuch im neuen EU-Vorsitzland absolvieren. Portugal hat die Ratspräsidentschaft mit 1. Jänner von Deutschland übernommen. Die sozialdemokratische Regierung in Lissabon will im Gefolge der Coronakrise einen Fokus auf Beschäftigung, Armutsbekämpfung und Investitionen in den europäischen Gesundheitsschutz legen. Auch das Thema Migration steht auf der Agenda.

Außenminister Alexander Schallenberg ist am Donnerstag und Freitag in Äthiopien. Dabei ist auch ein Treffen mit Präsidentin Sahle-Work Zewde geplant. Im Hauptfokus des Besuchs steht der Konflikt in Tigray, wo die humanitäre Lage nach wie vor äußerst angespannt ist. Nach Angaben der äthiopischen Regierung sind seit Ausbruch der Kämpfe vor zwei Monaten 2,2 Millionen Menschen vertrieben worden. Schallenberg werde seine Gespräche mit dem äthiopischen Vize-Premier und der Präsidentin nutzen, um eindringlich für einen sofortigen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen zu appellieren, teilte seine Sprecherin mit. Auch Termine mit Vertretern humanitärer Organisationen wie dem World Food Programme sowie NGOs im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sind geplant.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Hilfsorganisationen ihre dringend benötigte Arbeit leisten können", erklärte Schallenberg im Vorfeld der Reise. Abgesehen von der Nothilfe müsse aber auch begonnen werden, den Konflikt nachhaltig aufzuarbeiten. "Das betrifft die unabhängige Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen und die Überwindung der ethnischen Spannungen, die das Land vor eine Zerreißprobe stellen", so Schallenberg.

Ein weiteres dominantes Thema der kommenden außenpolitischen Woche bleibt die Coronakrise. China ist nach Aussage der Nationalen Gesundheitskommission "bereit" für die Ankunft eines Expertenteams der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das die Ursprünge des Coronavirus erforschen soll. "Der genaue Zeitpunkt" für das Eintreffen der Experten werde derzeit festgelegt, sagte der Vize-Chef der Gesundheitskommission, Zeng Yixin, am Samstag in Peking. Am Dienstag hatte die WHO Verzögerungen beim Start der Mission bekannt gegeben. Sie machte dafür China verantwortlich. Für China ist die WHO-Mission heikel. Das Land sieht sich international mit Vorwürfen konfrontiert, es wolle eine Verantwortung für den Ausbruch der Pandemie vertuschen. Zunächst hatte Peking eine unabhängige internationale Untersuchung der Ursprünge des Virus verweigert. Zudem sät es Zweifel daran, dass das Virus überhaupt aus China stammt.

Am Dienstag befragt das EU-Parlament die Chef-Unterhändlerin der EU-Kommission, Sandra Gallina, über die EU-Impfstoffbeschaffung. Zuletzt gab es Vorwürfe, Brüssel habe besonders mit den vielversprechendsten Herstellern des Corona-Impfstoffs zu langsam und zögerlich Verträge abgeschlossen. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich im Sommer darauf verständigt, die Kommission mit dem Aushandeln von Lieferverträgen mit Herstellern künftiger Corona-Impfstoffe zu beauftragen. Die Brüsseler Behörde schloss daraufhin Verträge mit sechs Unternehmen, wobei bisher erst zwei Impfstoffe in der EU zugelassen sind.

Am Donnerstag finden Wahlen in Uganda statt. Bei der Präsidentenwahl will der Popstar Bobi Wine Amtsinhaber Yoweri Museveni herausfordern. Der seit 1986 amtierende Museveni galt zwar lange als Hoffnungsträger in dem ostafrikanischen Land, die junge Generation kritisiert heute aber Korruption und ineffektive Regierungsführung und fordert Veränderungen. Wine geht davon aus, dass die Wahlen nicht frei und fair ablaufen werden. Der Künstler mit dem bürgerlichen Namen Robert Kyagulanyi war im November kurzzeitig festgenommen worden. Wine spricht von zwei Attentatsversuchen, drei Wochen vor der Wahl wurde sein Leibwächter getötet.

Uganda ist seit 1992 Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, seit 1991 gibt es ein Auslandsbüro in Kampala. Die Bereiche, in denen Österreich Uganda auf seinem Entwicklungsweg unterstützt, konzentrieren sich laut Austrian Development Agency (ADA) auf die Wasser- und Sanitärversorgung sowie den Zugang zur Justiz. 21 Prozent der Menschen leben unter der nationalen Armutsgrenze. Erste Analysen (etwa der Weltbank) gehen davon aus, dass aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie etwa 3,15 Millionen Menschen in Uganda zusätzlich in die Armut rutschen werden.