Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 14.12. bis 20.12.

Biden wird von Wahlmännerkollegium zum US-Präsidenten gewählt - Weißrussische Opposition erhält Sacharow-Menschenrechtspreis - Abschluss von "Charlie-Hebdo"-Prozess

Die kommende Woche ist erneut von der US- und der Europapolitik dominiert. In den USA kommt es am Montag zu einem weiteren entscheidenden Schritt beim Machtwechsel nach der Präsidentenwahl vom 3. November, wenn das Wahlmännerkollegium Joe Biden auch offiziell zum US-Präsidenten kürt. Am 20. Jänner 2021 soll der 78-jährige Demokrat als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Biden wird damit der älteste Präsident des Landes bei Amtsantritt.

Währenddessen kämpfen Amtsinhaber Donald Trump und seine Unterstützer darum, den Sieg Bidens vom Obersten Gerichtshof des Landes doch noch kippen zu lassen. Bereits mehrere US-Staaten und auch der amtierende US-Präsident haben beantragt, sich einer entsprechenden Klage von Texas anzuschließen. Es ist allerdings offen, ob der Supreme Court die Klage überhaupt annimmt. Trump behauptet seit der Wahl, sein demokratischer Rivale habe nur durch massiven Wahlbetrug siegen können. Neuauszählungen in manchen Staaten haben allerdings die ursprünglichen Ergebnisse bestätigt.

Währenddessen hängt der Erfolg der Nach-Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union weiterhin an einem seidenen Faden. Nach einem Treffen zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson wurde der 13. Dezember als Fristende für die Gespräche festgesetzt. Es ist aber auch nicht ganz ausgeschlossen, dass die Verhandlungen in die kommende Woche hinein verlängert werden. Trotz einiger Einigungen in Details sind bei den Gesprächen nach wie vor große Fragen offen. Von der Leyen und Johnson hatten sich zuletzt skeptisch bezüglich eines erfolgreichen Abschlusses geäußert. Die Frist für eine Nach-Brexit-Einigung endet mit Ende des Jahres. Experten warnen vor schweren wirtschaftlichen Verwerfungen, wenn es zu einem "harten Brexit" kommen sollte.

Das Europaparlament verleiht am Mittwoch den heurigen Sacharow-Menschenrechtspreis an die weißrussische (belarussische) Opposition. Diese wird von der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja vertreten. Tichanowskaja war bei der Präsidentschaftswahl im August gegen den seit 1994 regierenden Amtsinhaber Alexander Lukaschenko angetreten und hat bei einer laut Beobachtern gefälschten Wahl verloren. Seitdem werden in der weißrussischen Hauptstadt Minsk regelmäßig Massendemonstrationen gegen Lukaschenkos autoritäres Regime abgehalten, ohne dass dies bisher einen Sturz des Machthabers zur Konsequenz gehabt hätte.

In dieser Woche enden oder beginnen mehrere bedeutende Strafprozesse, die entweder den Terrorismus oder die Pressefreiheit betreffen. So ist ein Abschluss der Prozesse gegen die mutmaßlichen Helfer der "Charlie Hebdo"-Attentäter 2015, des Angreifers im französischen Schnellzug Thalys 2015 sowie der Attentäter von Barcelona 2017 geplant. Außerdem beginnt eine Berufungsverhandlung im Fall des mutmaßlichen Auftraggebers des Mordes an dem slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak.

Am Mittwoch wird in Paris ein Urteil gegen mutmaßliche Helfershelfer der Anschläge gegen das Satiremagazin "Charlie Hebdo" erwartet. Die Anklage fordert für zwei der insgesamt 14 Angeklagten lebenslange Haft, für die anderen Haftstrafen zwischen fünf und 30 Jahren. Die Verdächtigen sollen das islamistische Brüderpaar Cherif und Said Kouachi unterstützt haben, das am 7. Jänner 2015 die Redaktion von "Charlie Hebdo" stürmte und zwölf Menschen tötete. Zudem halfen sie laut Anklage dem Extremisten Amedy Coulibaly, der in den darauffolgenden Tagen eine Polizistin und dann später bei einer Geiselnahme in einem koscheren Supermarkt vier weitere Menschen tötete. Die drei Attentäter wurden damals durch die Polizei gestellt und getötet.

Am Dienstag beginnt die Berufungsverhandlung gegen den slowakischen Unternehmer Marian K., der als mutmaßlicher Auftraggeber des Mordes an dem Aufdeckungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova im Februar 2018 gilt. Der Milliardär war im September von einem Gericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden, was für empörte Reaktionen gesorgt hatte. Der Mord an Kuciak hatte die Slowakei schwer erschüttert und führte letztlich zum Rücktritt von Regierungschef Robert Fico.

In der Türkei beginnt am Freitag wiederum ein weiterer Prozess gegen den Kunstmäzen Osman Kavala. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in der zweiten Anklageschrift erneut einen Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten und dem Putschversuch vom Juli 2016 vor. In der Anklageschrift gegen Kavala wird unter anderem behauptet, dass Geheimdienste vieler Länder Nichtregierungsorganisationen für ihre Zwecke nutzten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte im Dezember 2019 festgestellt, dass Kavala nur deswegen in Haft gehalten wird, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Am Donnerstag jährt sich zum zehnten Mal der Beginn des so genannten Arabischen Frühlings, dessen Bilanz nach einem Jahrzehnt wohl eher durchwachsen ausfallen dürfte. Nach der Selbstverbrennung des tunesischen Gemüsehändlers Mohammed Bouazizi führten damals – von dem nordafrikanischen Land ausgehend – in mehreren arabischen Staaten Massenproteste zum Fall der herrschenden autoritären Regimes. Doch außer in Tunesien konnte sich nirgendwo eine halbwegs stabile Demokratie etablieren. In Ägypten herrscht heute mit Abdel Fattah al-Sisi ein ähnlicher starker Mann wie der 2011 gestürzte Hosni Mubarak; Sisi ist im Westen allerdings wegen seiner dezidiert antiislamistischen Politik gut angesehen.

Manche der damals von den Protesten betroffenen Staaten wie Libyen oder der Jemen sind heute "failed states", beherrscht von konkurrierenden Milizen; die landesübergreifenden staatlichen Strukturen sind weitgehend zerfallen. Einer der verheerendsten Bürgerkriege mit Millionen Flüchtlingen brach in Syrien aus, obwohl das Land ursprünglich von den Protesten gar nicht betroffen war und Machthaber Bashar al-Assad bis heute fest im Sattel sitzt.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 14. Dezember 2020 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 Online-EU-Rat Justiz und Inneres zur Asylreform FRANKREICH Paris 25. Jahrestag der Unterzeichnung des Dayton-Friedensabkommens zwischen den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens UNO/WIEN New York/Wien 65. Jahrestag der Aufnahme Österreichs in die UNO USA Washington US-Wahlen 2020: Wahlmännerkollegium wählt neuen US-Präsidenten WELTWEIT Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Dienstag, 15. Dezember 2020 Straßburg 10:00 Online-PG anl. Verleihung des Sacharow-Menschenrechtspreises 2020 an die demokratische Opposition in Belarus mit u.a. Swetlana Tichanowskaja (frühere Präsidentschaftskandidatin und Vertreterin der belarussischen Opposition), Petras Austrevicius (ständiger Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Beziehungen mit Belarus) (Europäisches Parlament) GUINEA Conakry Vereidigung von Präsident Conde für seine dritte Amtszeit nach monatelangen politischen Auseinandersetzungen SLOWAKEI Bratislava Berufungsverhandlung gegen den als Auftraggeber angeklagten Unternehmer Marian K. und vermutete Mittäter im Fall des ermordeten Investigativ-Journalisten Jan Kuciak TÜRKEI Istanbul Wiederaufnahme Prozess gegen sechs Journalisten im Zusammenhang mit Veröffentlichung von E-Mails des früheren Finanzministers und Schwiegersohns von Präsident Erdogan, Berat Albayrak Mittwoch, 16. Dezember 2020 WIEN Treffen der gemeinsamen Kommission zur Umsetzung des Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) (Anmeldung erforderlich) dem Iran Straßburg 09:00 Europaparlament tagt (14.-17.12.) Verleihung Sacharow-Menschenrechtspreis 2020 an die demokratische Opposition in Weißrussland (Belarus) FRANKREICH Paris Urteil im Prozess gegen mutmaßliche Helfer bei Anschlag auf "Charlie Hebdo"-Redaktion (geplant) SPANIEN Madrid Voraussichtlich letzter Verhandlungstag im Prozess um Anschlag in Barcelona von 2017 mit insgesamt 16 Toten Donnerstag, 17. Dezember 2020 EUROPÄISCHE UNION Luxemburg Urteil des EuGH zur ungarischen Asylpolitik Luxemburg Schlussanträge in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zur Ernennung von Richtern in Polen Straßburg 09:00 Europaparlament tagt (14.-17.12.) RUSSLAND Moskau Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten Putin TUNESIEN Tunis 10. Jahrestag der Selbstverbrennung des Tunesiers Mohammed Bouazizi, die als Ausgangspunkt des Arabischen Frühlings gilt Freitag, 18. Dezember 2020 CHINA Hongkong Prozess gegen Demokratie-Aktivisten Joshua Wong wegen Verstoßes gegen Vermummungsverbot FRANKREICH Paris Ende des Strafprozesses gegen vier Verdächtige nach Thalys-Angriff 2015 (geplant) TÜRKEI Ankara Beginn Prozess gegen türkischen Unternehmer und Mäzen Kavala u.a. wegen angeblicher politischer und militärischer Spionage WELTWEIT Internationaler Tag der Migranten Sonntag, 20. Dezember 2020 BOSNIEN-HERZEGOWINA Mostar Erste Kommunalwahl in Mostar seit zwölf Jahren WELTWEIT Internationaler Tag der menschlichen Solidarität