Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 15.02. bis 21.02

Corona weiter virulent - Biden reist nach Milwaukee - Babis in Wien - Politischer Aschermittwoch in Deutschland - Weichenstellungen im Kosovo und in Katalonien - Wahlen im Niger und in Laos

Das Coronavirus nimmt der Welt, also auch der EU und Österreich weiter den Atem. Zwar unternimmt US-Präsident Joe Biden seine erste Reise, sie führt ihn aber nur intern nach Milwaukee. In der EU geht die Debatte um Impfungen und Grenzkontrollen oder gar -schließungen weiter. Österreich steht da ja durchaus im Mittelpunkt, gilt das Bundesland Tirol doch als Hotspot der südafrikanischen Coronavirus-Mutation. Weitere Dauerbrenner sind der Myanmar-Putsch oder der "Fall Nawalny".

Die deutsche Regierung ist am Freitag einer entsprechenden bayerischen Forderung nachgekommen und hat Tirol gemeinsam mit Tschechien und der Slowakei zu "Virusmutationsgebieten" erklärt. Damit einher gehen drastische Grenzkontrollen und eine Untersagung der Beförderung per Bahn, Bus, Flugzeug und Schiff. Wer es dennoch bis zur Grenze zwischen Tirol und Deutschland schafft, wird nur nach einem negativen Coronatest hineingelassen. Alle anderen Menschen werden zurückgewiesen.

Seehofer hatte zuvor schon große Bedenken zur österreichischen Corona-Strategie geäußert. "Wir sind bei Österreich sehr verunsichert. In Tirol, so hört man, interessiert das niemanden", kommentierte er die von Türkis-Grün beschlossenen Quarantänemaßnahmen für das Bundesland. "Ich bin schon besorgt, dass da ein zweites Ischgl droht", so Söder, der auch neuerlich eine Schließung der Grenze zu Österreich ins Spiel brachte.

In einem Boot mit Österreich sitzt Tschechien, dessen Regierungschef Andrej Babis am Montag nach Wien kommt. Wie aus dem Bundeskanzleramt verlautete, will sich Babis bei dem kurzfristig angekündigten Besuch vor allem über die Coronatests in den Schulen informieren. Babis' Minderheitsregierung ist diese Woche mit dem Versuch gescheitert, den Corona-Notstand zu verlängern. Die oppositionellen Kommunisten hatten ihre Zustimmung verweigert, weil sie mit ihrer Forderung nach einer Schulöffnung nicht durchkamen.

Biden wird kommende Woche seiner erste offizielle Reise als Präsident unternehmen. Der 78-Jährige fliegt am 16. Februar nach Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, wie das Weiße Haus mitteilte. Wisconsin gehört zu den Staaten, in denen sich der Ausgang der US-Präsidentenwahl entschieden hat. In Milwaukee wird sich Biden auch Fragen von Bürgern stellen. Die Fragestunde werde live übertragen, kündigte der Nachrichtensender CNN an. Biden war am 20. Jänner als Präsident vereidigt worden und fokussiert sich bisher vor allem auf die Bewältigung der Corona-Krise und schnellere Wirtschaftshilfen.

Vorgänger Donald Trump sieht sich hingegen seit Dienstag einem historischen zweiten Amtsenthebungsverfahren gegenüber. Dem Ex-Präsidenten wird von den Abgeordneten der Demokraten wegen der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger Anfang Jänner "Anstiftung zum Aufruhr" vorgeworfen. Bei einer Verurteilung könnte der 74-jährige für künftige Ämter auf Bundesebene gesperrt werden. Zwar unterstützen auch einige Republikaner das Procedere, eine Verurteilung Trumps war vorerst aber nicht zu erwarten. Das Votum im Senat könnte im Laufe der Woche stattfinden. Mit Spannung wurde erwartet, ob Zeugen geladen werden. Trump-Gegner hoffen, dass sein ehemaliger Vizepräsident Mike Pence auspacken könnte.

Während in Myanmar die Proteste gegen die Putschisten weitergehen, droht eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und der EU. So sorgte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag für Aufsehen, indem er sogar einen Abbruch der Beziehungen ins Spiel brachte. Moskau hat sich Forderungen europäischer Staaten nach einer Freilassung des in einer Justizfarce zum Gefägnis verurteilten Oppositionsführers Sergej Nawalny verbeten.

In Italien dürfte der frühere EZB-Chef Mario Draghi weitere Schritte zur Übernahme des Amtes des Ministerpräsidenten setzen, nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung die Woche Grünes Licht zum Regierungseinstieg gegeben hat. Draghi plant eine lagerübergreifende Regierung, der neben Politikern auch Experten angehören sollen. In Slowenien wiederum muss sich der konservative Ministerpräsident Janez Jansa im Laufe der Woche einem konstruktiven Misstrauensvotum stellen. Ex-Außenminister Karl Erjavec will Jansa nachfolgen, doch fehlen dem Oppositionsbündnis noch die erforderlichen Stimme dafür.

In Deutschland wird die Fastenzeit am Mittwoch traditionell mit politischen Brandreden eingeläutet. Traditionell liefern sich die deutschen Parteien am Aschermittwoch einen politischen Schlagabtausch, zu dem unter normalen Umständen auch viel Politprominenz nach Bayern reist. Der "politische Aschermittwoch" wird heuer freilich coronabedingt eher bierschaumgebremst vonstattengehen. Auch die größte traditionelle Kundgebung, nämlich die der konservativen bayerischen CSU, findet digital statt. "Statt den gefühlt 10.000 Gästen in der Dreiländerhalle wird der Politische Aschermittwoch unter strengen Hygienemaßnahmen als Studioproduktion realisiert", umriss CSU-Generalsekretär Markus Blume das Konzept: "Der größte Stammtisch der Welt mit 10.000 Teilnehmern, er findet diesmal virtuell statt."

Auch die deutschen Grünen setzen aufs Internet: Ihr politischer Aschermittwoch mit Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sowie den bayerischen Fraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann soll demnach online aus einem Münchener Studio gestreamt werden.

Im Kosovo wird am Mittwoch der 13. Jahrestag der Verkündung der Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien begangen. Da am Sonntag (14. Februar) Parlamentswahlen abgehalten werden, wird zu beobachten sein, ob sich der von Experten angekündigte Machtwechsel tatsächlich vollzieht. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung sei groß, hieß es im Vorfeld, angesichts von Skandalen und Korruptionsaffären, hoher Arbeitslosigkeit, Coronakrise und Enttäuschung über die mangelnde europäische Perspektive. Die linksnationalistische Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) dürfte erneut einen Wahlsieg einfahren. Die Partei von Albin Kurti liege in Umfragen bei 40 bis 50 Prozent. Ob Kurti aber genügend Stimmen für eine absolute Mehrheit bekommt, ist ungewiss. Die Suche nach einem Koalitionspartner dürfte schwierig werden.

Der Kosovo ist seit 1999 Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA), wie die Austrian Developement Agency (ADA) rund um die Wahl festhielt. Seit der Unabhängigkeit des Kosovos und der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen 2008 gibt es in Pristina eine Österreichische Botschaft und ein Auslandsbüro der OEZA, das anfänglich Notfallmaßnahmen in der Infrastruktur und humanitäre Hilfe betreute. Aktuell gilt die Aufmerksamkeit dem Bildungssektor, dem Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenrechten, von Wirtschaftsprojekten und einer starken Zivilgesellschaft. Insgesamt flossen seit 2008 rund 150 Millionen Euro EZA-Gelder von Österreich in den Kosovo.

Auch in der widerspenstigen spanischen Region Katalonien werden nach den Parlamentswahlen vom Sonntag ab kommender Woche die Weichen gestellt. Eine bedeutende Richtungsänderung war aber nur bedingt zu erwarten. Der Kampf um die Unabhängigkeit von Spanien dürfte laut Experten weitergehen, allerdings könnten künftig weniger radikale Kräfte das Sagen haben.

Wahlen gibt es am Sonntag (21. Februar) auch im afrikanischen Staat Niger. Der frühere Außen- bzw. Innenminister Mohamed Bazoum von der Partei für Demokratie und Sozialismus und der frühere Präsident Mahamane Ousmane (1993 bis 1996) stellen sich der Stichwahl um das Präsidentenamt. Der 60-jährige Bazoum, ein enger Vertrauter des bisherigen Staatschefs Mahamadou Issoufou, geht als Favorit ins Rennen. Issoufou war nach zwei fünfjährigen Mandaten aus dem höchsten Staatsamt geschieden. Rund 7,4 Millionen Wähler sind zum Urnengang aufgerufen. Im ersten Wahlgang Ende Dezember hatte Bazoum knapp 1,9 Millionen Stimmen oder etwas mehr als 39 Prozent erhalten, Ousmane (71) war auf knapp über 800.000 oder 17 Prozent gekommen. Der Niger zählt zu den ärmsten Ländern der Welt, ein Fünftel der Bevölkerung von 23 Millionen Menschen ist auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Der Niger hat zugleich die höchste Geburtenrate der Welt, im Schnitt bekommt jede Frau 7,6 Kinder.

Im südostasiatischen Laos stehen ebenfalls am Sonntag Parlamentswahlen auf dem Programm. Diese haben aber eine andere Funktion als in westlichen Demokratien. Es handelt sich de facto um ein Einparteien-Parlament. Seit dem Sturz der Monarchie und der Gründung der Demokratischen Volksrepublik 1975 wird das Land von der kommunistischen Revolutionären Volkspartei regiert. Die Wahl dient der Bestellung neuer Mandatare, die fast ausschließlich der Kommunistischen Partei angehören.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 15. Februar 2021 WIEN Tschechischer Ministerpräsident Babis in Österreich 09:30 Arbeitstreffen mit Bundeskanzler Kurz 10:00 Presspoint Babis/Kurz (Kongresssaal) TÜRKEI Istanbul Urteil im Prozess gegen türkische Menschenrechtsanwältin Eren Keskin (erwartet) Dienstag, 16. Februar 2021 LIBYEN Tripolis 10. Jahrestag des Beginns der Unruhen in Libyen NATO Brüssel PK NATO-Generalsekretär Stoltenberg zur Tagung der Verteidigungsminister am 17. und 18. Februar UNO Den Haag Ehemalige zentralafrikanische Rebellenführer Yekatom und Ngaissona wegen Kriegsverbrechen vor Internationalem Strafgerichtshof USA Milwaukee (Wisconsin) Erste Reise von Joe Biden als US-Präsident Mittwoch, 17. Februar 2021 DEUTSCHLAND Berlin/Passau Politischer Aschermittwoch der deutschen Parteien KOSOVO Prishtina (Pristina) 13. Jahrestag der Verkündung der Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien NATO Brüssel Videokonferenz der NATO-Verteidigungsminister (17.2.-18.2.) (u.a. über Einsatz in Afghanistan) Donnerstag, 18. Februar 2021 NATO Brüssel Videokonferenz der NATO-Verteidigungsminister (17.2.-18.2.) (u.a. über Einsatz in Afghanistan) SERBIEN Belgrad Wahl des neuen serbisch-orthodoxen Patriarchen UNO New York 14:30 UNO-Sicherheitsrat berät über globale Waffenruhe zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ortszeit: 08:30 Uhr GMT-5) Freitag, 19. Februar 2021 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 EU-Rat Jugend und Bildung ITALIEN Catania Zeugenanhörung von Italiens Außenminister Di Maio und Innenministerin Lamorgese bei Prüfung eines Prozesses gegen Ex-Minister Salvini im Fall "Gregoretti" Samstag, 20. Februar 2021 WELTWEIT Welttag der sozialen Gerechtigkeit Sonntag, 21. Februar 2021 LAOS Vientiane Parlamentswahl in Laos NIGER Niamey Präsidentenstichwahl im Niger