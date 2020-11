Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 16.11. bis 22.11.

Weiter Rennen um das Weiße Haus - EU diskutiert über Kampf gegen islamistischen Terror und Coronavirus - 75. Jahrestag Beginn der "Nürnberger Prozesse" - Gewalt vor Wahlen in Burkina Faso

Während in den USA das Rennen um das Weiße Haus weiter geht, weil sich Amtsinhaber Donald Trump weigert, dieses in absehbarer Zeit zu räumen, wird in Europa vor allem über Corona und islamistischen Terror diskutiert. Der Republikaner Trump erkennt den Wahlsieg seines demokratischen Kontrahenten Joe Biden bei der US-Wahl vom 4. November nach wir vor nicht an. Juristisches Geplänkel und Diskussionen darüber werden also die kommenden Woche in den Vereinigten Staaten prägen.

In der EU gibt es am Donnerstag einen Videogipfel der Staats- und Regierungschef, bei dem es vordringlich um die weitere Bewältigung der Corona-Pandemie mit allen ihren Konsequenzen gehen wird. Zuletzt war in der EU auch der Kampf gegen den islamistischen Terror ein Hauptthema gewesen. Nicht zuletzt auf Betreiben von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde dabei der Fokus auf die Bereiche EU-Außengrenzschutz mit Reformen im Schengenraum sowie den Kampf gegen den politischen Islam und seine Vertreter gelegt.

Als erster US-Außenminister der Geschichte will Mike Pompeo Medienberichten zufolge in der kommenden Woche während eines offiziellen Nahost-Aufenthalts auch eine israelische Siedlung im besetzten Westjordanland besuchen. Demnach plant Pompeo für kommende Woche einen Besuch des israelischen Weinguts Psagot im Westjordanland. Auch zu den Golanhöhen, deren Annexion durch Israel US-Präsident Donald Trump in einem international kritisierten Schritt anerkannt hatte, will Pompeo demnach fahren.

Das US-Außenministerium teilte mit, Pompeo werde kommende Woche nach Israel reisen und dort Ministerpräsident Benjamin Netanyahu treffen. Die Stopps im Westjordanland und den Golanhöhen bestätigte das Ministerium nicht. Vor einem Jahr hatte Pompeo mit der diplomatischen Tradition seines Landes gebrochen und erklärt, Washington sehe die israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht mehr als illegal an. Israel besetzt das Westjordanland seit 1967. In dem Gebiet leben etwa 2,8 Millionen Palästinenser sowie rund 450.000 Israelis in Siedlungen, deren Bau nach Einschätzung großer Teile der internationalen Gemeinschaft völkerrechtswidrig ist.

Am Freitag jährt sich der Beginn der "Nürnberger Prozesse" zum 75. Mal. Sie dienten der juristischen Aufarbeitung der Gräueltaten des Nationalsozialismus in Deutschland. Vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 mussten sich hier führende Nationalsozialisten vor einem internationalen Gericht verantworten. Es schlossen sich noch zwölf Nachfolgeprozesse an.

Zu den Angeklagten im ersten Prozess zählten Reichsmarschall Hermann Göring, Adolf Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß und weitere führende Köpfe des Nationalsozialismus wie Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, Albert Speer oder Julius Streicher. Von den insgesamt 22 Angeklagten wurden zwölf zum Tode verurteilt, drei zu lebenslanger Haft, vier zu langjährigen Haftstrafen. Drei Angeklagte wurden freigesprochen - darunter der ehemalige Reichskanzler der Weimarer Republik, Franz von Papen.

Unter den zum Tod Verurteilten waren auch zwei Angeklagte, die aus Österreich stammten: Ernst Kaltenbrunner, Chef der Sicherheitspolizei (SS) und des SS-Reichssicherheitshauptamtes, sowie Arthur Seyss-Inquart, ab 1938 Reichsstatthalter der "Ostmark" und später Reichskommissar für die besetzen Niederlande. Den Nürnberger Prozessen wird maßgeblicher Einfluss auf die Entwicklung des Völkerrechts bis in die Gegenwart beigemessen. Sie gelten als Vorbild für die Errichtung des heutigen Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

In Burkina Faso sind für Sonntag Präsidenten- und Parlamentswahlen angesetzt. Staatschef Roch Marc Christian Kaboré bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Wegen der jihadistischen Gewalt, die seit Jahren weite Teile des Landes beherrscht, sind 1.500 der rund 8.000 Dörfer in dem Land von dem Urnengang ausgeschlossen. Ein im September beschlossenes Gesetz sieht vor, dass Wahlen auch dann Gültigkeit haben, wenn sie nicht auf dem gesamten Staatsgebiet abgehalten werden können.

Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In den vergangenen Jahren war der Norden des Landes von mehreren schweren Dürren betroffen. Hinzu kommt die jihadistische Gewalt, durch die in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1.200 Menschen getötet und fast eine Million weitere in die Flucht getrieben wurden.

Zehn Tage vor dem Wahltermin wurden sieben Soldaten des westafrikanischen Landes in einem Hinterhalt getötet. Der Vorfall ereignete sich im Norden des Landes, unweit der Grenze zu Mali und Niger. Zudem seien mehrere Soldaten verletzt worden, andere würden vermisst. Das Gebiet werde abgesucht, um die Angreifer zu verfolgen und die Vermissten ausfindig zu machen, hieß es weiter.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 16. November 2020 WIEN Online-Konferenz International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) 5. Vienna Migration Conference zum Thema "Schengen, asylum reform and Europe's migration diplomacy: Has COVID-19 changed everything?" (16.-19.11.) mit u.a. portugiesischem Innenminister Cabrita, Leiter der EU-Vertretung in Österreich, Selmayr, Schweizer Justizministerin Keller-Sutter Dienstag, 17. November 2020 USA Washington IT Chefs von Facebook und Twitter zur Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats zu Umgang mit Präsidentenwahl Mittwoch, 18. November 2020 EU WIEN Online-Mediengespräch Diskurs. Das Wissenschaftsnetz "Spaltung der Gesellschaft und Krise der Politik - Gibt es den 'Trumpismus' auch in Europa und Österreich?" mit Brigitte Aulenbacher (JKU Linz), Wilhelm Heitmeyer (Universität Bielefeld), Carina Altreiter (WU Wien) (Anmeldung erforderlich) Donnerstag, 19. November 2020 EUROPÄISCHE UNION Brüssel EU-Videogipfel der Staats- und Regierungschefs zur Coronavirus-Pandemie Online-EU-Außenministerrat FRANKREICH Paris 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Ost-West-Abrüstungsvertrags zur Beendigung des Kalten Krieges Freitag, 20. November 2020 DEUTSCHLAND Nürnberg 75. Jahrestag des Beginns der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse SAUDI-ARABIEN Riad Virtueller G20-Gipfel (20.-22.11) Treffen der Außenminister der G20-Staaten per Videokonferenz Samstag, 21. November 2020 SAUDI-ARABIEN Riad Virtueller G20-Gipfel (20.-22.11) Sonntag, 22. November 2020 BURKINA FASO Ouagadougou Präsidenten- und Parlamentswahl sowie Referendum in Burkina Faso SAUDI-ARABIEN Riad Virtueller G20-Gipfel (20.-22.11)