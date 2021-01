Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 18.-24. Jänner - AKTUALISIERT

Biden wird als US-Präsident angelobt - Impeachment gegen Trump - Regierungskrise in Italien - Präsidentenwahl in Portugal - Virtuelle Bundespräsidenten-Neujahrsgrüße an Diplomatisches Corps

Die kommende Woche bringt eine Zeitenwende. Am Mittwoch wird der Demokrat Joe Biden als 46. US-Präsident angelobt. Die Umstände sind eher ungewöhnlich, weil das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch für die Eröffnung eines Impeachmentverfahrens gegen Bidens Vorgänger Donald gestimmt hat. Über eine tatsächliche Amtsenthebung muss nun der Senat entscheiden, wo eine Zustimmung als unwahrscheinlich gilt. Das Votum wird aber nicht vor dem Amtswechsel erfolgen.

Die Entscheidung vom Mittwoch war angesichts der Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer erwartet worden. In der Anklageschrift wird Trump eine Anstiftung zum Aufruhr vor der jüngsten Erstürmung des Kapitols vorgeworfen. Er hat dies zurückgewiesen. Nun schaut alles auf die Republikaner im Senat. In der Kammer wird entschieden, ob Trump am Ende des Amtes enthoben wird oder nicht.

Der Senat nimmt in einem Impeachment-Verfahren die Rolle eines Gerichts ein. Für eine Verurteilung Trumps wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig - mindestens 67 Senatoren müssten dafür stimmen. Republikaner und Demokraten haben beide jeweils 50 Sitze in der Kammer. Die Demokraten müssten also, selbst wenn sie geschlossen für Trumps Verurteilung stimmen, mindestens 17 Republikaner auf ihre Seite ziehen.

Vier Senatoren, die Trumps Vorgehen scharf kritisiert und zum Teil sogar dessen vorzeitigen Rückzug gefordert haben, gelten bereits als potenzielle Abweichler. Senken noch 13 Republikaner intern oder sogar öffentlich ihre Daumen über Trump, droht ihm tatsächlich eine Verurteilung. Er hat bereits ein Amtsenthebungsverfahren überstanden.

Der oberste Republikaner im Senat, Mitch McConnell, machte sofort nach dem Votum im Repräsentantenhaus klar, dass er nicht gedenke, das Verfahren noch vor der Vereidigung von Trumps Nachfolger in der kommenden Woche zu starten. Für heftige Spekulationen sorgte jedoch ein Bericht der "New York Times", wonach McConnell intern erkennen gelassen habe, dass er die Absetzung für gerechtfertigt halte. Unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen aus McConnells Umfeld schrieb die Zeitung, dieser sei froh, dass die Demokraten ein Impeachment-Verfahren angestoßen hätte. Diesen geht es auch darum, Trump für künftige Ämter zu sperren - damit könnte er nicht noch einmal als Präsidentschaftskandidat 2024 antreten.

Das Amtsenthebungsverfahren könnte aber den Start in Bidens Amtszeit überschatten. Der Demokrat braucht den Senat gleich zu Beginn dringend, um seine Regierungsmannschaft zu bestätigen und erste Gesetzesvorhaben zu beraten. Biden selbst brachte zuletzt die Idee ins Spiel, die Kammer könne womöglich jeweils den halben Tag dem Impeachment widmen und die andere Hälfte dem aktuellen Parlamentsgeschäft. Jenseits dieser logistischen Probleme stellt das Impeachment-Verfahren Biden auch vor die Herausforderung, das scharfe Vorgehen gegen Trump in Einklang zu bringen mit seinen eindringlichen Rufen, das Land brauche Heilung, Ruhe und Einigkeit. Die Demokraten gehen also in mehrerer Hinsicht ein politisches Risiko ein.

Biden will seine Amtseinführung laut dem Organisationskomitee der Feierlichkeiten unter das Motto "Vereintes Amerika" stellen. Zur Feier kommen die Ex-Präsidenten Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama, nicht aber Trump. Lediglich sein Vize Mike Pence will erscheinen. Infolge der Erstürmung des Kapitols in Washington werden die Sicherheitsmaßnahmen vor der feierlichen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten nochmals verschärft. Die Nationalgarde werde bis zu 21.000 Soldaten in der Hauptstadt zusammenziehen, um rund um das Ereignis am 20. Jänner die örtlichen Sicherheitskräfte zu unterstützen, hieß es im Vorfeld.

Das Heimatschutzministerium begann bereits in der ablaufenden Woche mit einer verstärkten Einsatzphase. Ursprünglich sollte der Großeinsatz, verbunden mit der Sperrung von Teilen der Innenstadt Washingtons, erst am 19. Jänner beginnen. Mehrere US-Medien berichteten unterdessen unter Berufung auf eine interne Warnung der Bundespolizei FBI an die Sicherheitskräfte, dass es rund um Bidens Amtseinführung in den Hauptstädten aller US-Staaten zu bewaffneten und gewaltsamen Protesten kommen könnte. Eine bewaffnete Gruppe wolle am Samstag nach Washington reisen, hieß es nach einem Bericht des Senders ABC in dem Memo.

Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump hatten am Dreikönigstag das Kapitol gestürmt. Die Sicherheitskräfte waren dem Ansturm der teils gewaltsamen Demonstranten nicht gewachsen. Nach der Erstürmung des Kapitols wurde die Nationalgarde bereits mobilisiert. Derzeit sind bereits gut 6.000 Soldaten im Einsatz. Rund um das Kapitol wurde zudem ein neuer Sicherheitszaun errichtet. Wegen der Corona-Pandemie dürfte sich aber der Publikums-Andrang bei der Inauguration Bidens prinzipiell aber in Grenzen halten.

Das Coronavirus bestimmt auch sonst die weiterhin die weltweite Polit-Agenda mit Debatten um Impfstrategien, Vakzin-Verteilung innerhalb der EU und auch im Rest der Welt, Anti-Corona-Maßnahmen und Proteste dagegen. Möglicherweise wirkt es sich auch auf die für Sonntag geplante Präsidentenwahl in Portugal aus. Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa stellt sich am 24. Jänner gegen mehrere Rivalen zur Wiederwahl. Nach jüngsten Umfragen wird sich der als volksnah und beliebt geltende Politiker der konservativen Sozialdemokratischen Partei (PSD) schon in der ersten Runde mit großem Vorsprung durchsetzen. Wegen der Zuspitzung der Corona-Lage fordern allerdings immer mehr Politiker eine Verlegung der Abstimmung.

Von den insgesamt sieben Kandidaten haben wegen der Pandemie bereits drei den Wahlkampf aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Die Kampagne war bereits zuvor auf ein Minimum an Auftritten reduziert worden, um keine weiteren Ansteckungen zu riskieren. Die Abstimmung am 24. Jänner ist die zehnte Präsidentenwahl seit der sogenannten Nelkenrevolution, bei der linke Militärs 1974 mit großer Unterstützung der Bevölkerung nach Jahrzehnten ein autoritäres Regime stürzten und das Land in der Folge zur Demokratie zurückkehrte.

In Portugal gilt seit Freitag ein neuer, einmonatiger Lockdown. Dabei sei die Arbeit von zu Hause aus wo immer möglich Pflicht, erklärte Ministerpräsident Antonio Costa Schulen sollen aber geöffnet bleiben. "Die Regel ist ganz einfach: Wir sollten alle zu Hause bleiben." Die Pandemie habe ihre gefährlichste Phase erreicht. Auch der 72-jährige Präsident war in den vergangenen Tagen von Medien mit einer Coronavirus-Infektion in Verbindung gebracht worden. Letztlich wurde aber Entwarnung gegeben. Rebelo des Sousa sei nach einem positiven Test zwei Mal negativ getestet worden. Obwohl er keine Symptome hatte, hatte sich das Staatsoberhaupt isoliert.

In Italien ist zur Pandemie auch noch eine Regierungskrise dazugekommen, nachdem der ehemalige Regierungschef Matteo Renzi am Mittwoch die beiden Ministerinnen seiner Partei Italia Viva aus dem Kabinett abgezogen hatte. Die weitere Entwicklung ist ungewiss. Ministerpräsident Giuseppe Conte stellt sich am Montag einer Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer und am Dienstag einer solchen im Senat.

Mehrere mögliche politische Szenarien zeichnen sich ab. Eine Variante wäre eine dritte Regierung unter Premier Conte, falls ihm die stärksten Regierungsparteien - die sozialdemokratische Partito Democratico (PD) und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung - treu bleiben. Eine derartige Regierung wäre aller Voraussicht nach jedoch noch instabiler als das bisherige Kabinett.

Möglich ist auch eine Regierung mit selber Mehrheit, aber anderem Premier: Die Regierungsparteien PD, die Fünf-Sterne-Bewegung, die kleine Linkspartei Liberi e Uguali und andere Splitterparteien im Parlament könnten sich zu einer neuen Regierungskoalition unter Führung eines neuen Regierungschefs entschließen. In diesem Fall könnte ein parteiloser Wirtschaftsexperte das Ruder der Regierung übernehmen. In diesem Fall könnte auch Italia Viva die Regierung unterstützen.

Als Alternative wird auch über eine Einheitsregierung spekuliert, der auch Parteien der Opposition wie die konservative Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi beitreten könnten. Die Einheitsregierung müsste eine Regierungsagenda für die Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 entwerfen. Schwerpunkt wäre die Umsetzung des Recovery Plans, dem milliardenschweren Programm zum Wiederaufbau Italiens nach der Pandemie. Für den Premierposten einer solchen Einheitsregierung ist der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, im Gespräch.

Sollten die Regierungsparteien keine Lösung aus der Krise finden, wären vorgezogene Parlamentswahlen der einzige Ausweg. Die Regierungsparteien befürchten Neuwahlen, auch weil diese laut Umfragen zu einem Sieg der Mitte-Rechts-Parteien mit der Lega von Matteo Salvini an der Spitze führen können.

In Österreich werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Doyen des Diplomatischen Corps, der Apostolische Nuntius Erzbischof Pedro López Quintana, am Dienstag virtuelle Neujahrsansprachen an das Diplomatische Corps halten. Zu Jahresbeginn findet normalerweise der traditionelle Diplomaten-Empfang des Bundespräsidenten in der Hofburg statt, zu dem alle in Österreich akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter eingeladen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird dieses Event heuer virtuell abgewickelt.

Via für die Botschafterinnen und Botschafter verfolgbaren Livestreams wird laut Präsidentschaftskanzlei am späten Dienstagvormittag zunächst Erzbischof Pedro López Quintana live aus der Präsidentschaftskanzlei Grußworte an den Bundespräsidenten und die Botschafterinnen und Botschafter richten, anschließend wendet sich der Bundespräsident mit seiner Rede an die Diplomatinnen und Diplomaten.

Am Freitag soll in Deutschland eine Briefwahl bestätigen, was per virtueller Abstimmung unter den Online-Parteitagsdelegierten der Christdemokraten bereits letzten Freitag eruiert wurde: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet wird neuer CDU-Chef.