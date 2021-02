Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 22.02. bis 28.02.

Corona: Debatte um Impfungen und Grenzkontrollen - EU-Außenminister sowie Staats- und Regierungschefs tagen - Fall Nawalny - Prozesse gegen Ex-ETA-Chef und FARC-Rebellen - El Salvador-Wahl

Corona, Corona, Corona... Die EU-weiten Diskussionen über Impfstrategien- und -stoffe, deren Bestellung und Verteilung, oder über umstrittene Grenzkontrollen - etwa zwischen Deutschland und Österreich - werden auch die kommende Woche weitergehen. Ebenso die Diskussionen über die Rolle von Ex-US-Präsident Donald Trump im Konnex mit dem Sturm auf das Kapitol durch rund 800 seiner Anhänger am 6. Jänner. Am kommenden Donnerstag findet im US-Senat wieder eine Anhörung dazu statt.

In der kommenden Woche befassen sich am Montag die Außenminister und dann am Donnerstag und Freitag die Staats- und Regierungschefs der EU mit dem weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie sowie mit anderen "außenpolitischen Fragen". Etwa der künftigen Strategie gegenüber Russland.

Die EU-Außenminister wollen am 22. Februar in Brüssel über die angespannten Beziehungen zu Russland beraten. Auch Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg wird dazu anreisen. Diskutiert werden sollen auch weitere Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit der Inhaftierung und den Verurteilungen des russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny.

Im Vorfeld forderten etwa der Außenminister Lettlands, Edgars Rinkevics, und seine estnische Amtskollegin Eva-Maria Liimets ein deutliches Signal in Richtung Moskau. Sie sprachen bei einem Treffen in Riga explizit "von Sanktionen bis hin zu weiteren Maßnahmen des diplomatischen Dienstes der EU". "Wir sehen klare Versuche von Russland, die EU in ihrer Außenpolitik zu spalten", sagte Rinkevics.

Nach Einschätzung von Estlands Geheimdienst setzt Russland darauf, dass die Corona-Pandemie die Einheit des Westens und dessen Einfluss auf der globalen Bühne schwächt. Der Kreml versuche deshalb aktiv, die Pandemie für seine geopolitische Ziele auszunutzen, hieß es seitens des estnischen Auslandsnachrichtendiensts.

In der EU zeichnet sich angesichts der jüngsten Entwicklungen im Fall Nawalny indes eine klare Unterstützung für neue Russland-Sanktionen ab. Derzeit ist laut Diplomaten kein Widerstand einzelner Staaten gegen weitere Sanktionen zu erwarten. Die EU-Außenminister dürften am Montag den Auswärtigen Dienst auffordern, eine Liste mit Personen und Organisationen vorzulegen, die mit Einreiseverboten und Vermögenssperren belegt werden können.

Im Idealfall könnten die Sanktionen dann in den nächsten Wochen in Kraft treten, hieß es. Gründe für die Sanktionsvorbereitungen sind die Verurteilung Nawalnys zur Verbüßung einer früheren Strafe von dreieinhalb Jahren Haft und das oft brutale Vorgehen der russischen Behörden gegen Proteste von Anhängern Nawalnys. Nach Auffassung der Mitgliedstaaten ist das Urteil politisch motiviert und steht im Widerspruch zu den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Russlands.

Nawalny war Anfang Februar in Russland verurteilt worden, weil er aus Sicht der Richterin mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 wegen Betrugs und Veruntreuung von Geldern verstoßen hat. Der Oppositionspolitiker hatte sich im Jänner zur Rückkehr in seine Heimat entschieden, obwohl er dort im vergangenen August Opfer eines Anschlags mit dem als Chemiewaffe verbotenen Nervengift Nowitschok geworden war. Er war dann bei seiner Ankunft festgenommen worden.

In Brüssel wird davon ausgegangen, dass staatliche Stellen in Russland hinter dem Attentat stehen. Die neuen EU-Sanktionen könnten zum Beispiel Verantwortliche aus dem russischen Justizapparat treffen. Der Kreml wies Forderungen nach einer Freilassung Nawalnys am Donnerstag erneut als "unrechtmäßig" zurück.

In Paris steht ab Montag der frühere politische Chef der aufgelösten baskischen Untergrundorganisation ETA (Euskadi Ta Askatasuna/Baskenland und Freiheit), Josu Ternera ("Jesus, das Kalb"), vor Gericht. Er stand zuletzt unter Hausarrest und trug eine elektronische Fußfessel. Ermittler hatten Ternera im Mai 2019 in der französischen Alpengemeinde Sallanches nahe den Grenzen zur Schweiz und zu Italien festgenommen.

Ternera, der mit bürgerlichem Namen José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea heißt, war der meistgesuchte unter den Dutzenden noch flüchtigen "Etarras". Die ETA hatte ihre Selbstauflösung 2018 bekanntgegeben. Bei ETA-Anschlägen wurden mehr als 800 Menschen getötet. Die Organisation wurde als Widerstandsbewegung gegen die Diktatur von Francisco Franco gegründet. Aber auch nach der Rückkehr Spaniens zur Demokratie im Jahr 1975 kämpfte sie mit dem Ziel eines unabhängigen Baskenlandes im Norden Spaniens und im Südwesten Frankreichs weiter. Nach der Verkündung im Jahr 2011, den bewaffneten Kampf einzustellen, verübte die ETA keine Anschläge mehr.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) präsentiert am Mittwoch Gutachten, ob Ungarn mit Maßnahmen gegen Flüchtlingshilfsorganisationen gegen EU-Recht verstößt. Im Dezember hatte der EuGH Ungarn in einem Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission wegen der pauschalen Abschiebung von Asylsuchenden verurteilt. Dennoch hält das vom nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban immer noch an dieser Praxis fest, wie NGO-Vertreter feststellen.

Am Freitag beginnt in Bogotá ein Prozess gegen hochrangige Mitglieder der ehemaligen kolumbianischen FARC-Guerilla (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens), denen die Entführung von mehr als 21.000 Menschen vorgeworfen wird. Kolumbien litt mehr als 50 Jahre unter einem bewaffneten Konflikt zwischen der Armee, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Während des Bürgerkriegs kamen mehr als 200.000 Menschen ums Leben, Millionen wurden innerhalb Kolumbiens vertrieben.

Die größte Rebellen-Organisation FARC hatte sich an sich für die Rechte von Kleinbauern und der armen Landbevölkerung eingesetzt, finanzierte sich aber in Folge stark über Kokainhandel und Schutzgelderpressung. Sie schloss 2016 einen Friedensvertrag mit der Regierung des damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos und legte die Waffen nieder. Santos wurde dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Am Sonntag (28.2.) sind in El Salvador fast fünfeinhalb Millionen Bürger zu Wahlen aufgerufen. Es wird über alle 84 Parlamentssitze sowie über Bürgermeister und Lokalverwaltungen in ganz El Salvador abgestimmt. Laut Umfragen könnte die neugegründete und bisher nicht im Parlament vertretene Partei von Präsident Nayib Bukele, Nuevas Ideas (Neue Ideen/NI), einen klaren Sieg einfahren.

Der 39-jährige Bukele ist palästinensischer Abstammung und war ursprünglich im linksrevolutionären Politspektrum aktiv. Politische Karriere machte er aber letztlich mit fast schon rechtspopulistischen Programmen. Von 2015 bis 2018 war er Bürgermeister von San Salvador. Seit dem 1. Juni 2019 ist er Präsident des Landes. Sollte "Nuevas Ideas" die Mehrheit im Abgeordnetenhaus übernehmen, wäre seine Macht in dem mittelamerikanischen Land einzementiert.

In El Salvador herrschte von 1980 bis 1992 ein Bürgerkrieg zwischen staatlichen Sicherheitskräften, rechten Todesschwadronen und linken Rebellen der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN). Dabei kamen rund 75.000 Menschen ums Leben, weitere 8.000 verschwanden. Seit Bukeles Amtsantritt im Juni 2019 sank die Mordrate allerdings deutlich. Zuletzt kam es bei Wahlveranstaltungen aber mitunter zu Gewaltexzessen mit Toten und Verletzten. Bukele wird von zahlreichen Beobachtern dafür persönlich verantwortlich gemacht.

In Spanien jährt sich am Dienstag der gescheiterte Putschversuch rechtsgerichteter Militärs zum 40. Mal. Am 23. Februar 1981 - fortan hieß das Ereignis in Spanien kurz "23F" - hatten Putschisten unter der Führung des Oberstleutnants der Guardia Civil, Antonio Tejero, das Parlament gestürmt und die Regierung sowie die Abgeordneten als Geiseln genommen. König Juan Carlos forderte die Militärs in einer TV-Ansprache auf, in ihre Kasernen zurückzukehren. Er trug damit entscheidend zur Rettung der Demokratie bei, lautete die Erzählung über viele Jahre, weswegen der Monarch in der Öffentlichkeit lange hohes Ansehen genoss.

Seine Rolle wurde in den vergangenen Jahren aber zunehmend kritischer gesehen. Juan Carlos habe damals hinter den Kulissen gegen Ministerpräsident Adolfo Suárez intrigiert und alle Hebel in Bewegung gesetzt, den Regierungschef zu stürzen, hieß es etwa in einer Studie des Schriftstellers Javier Cercas. "Der König tat im Vorfeld des Putsches Dinge, die er nicht hätte tun dürfen", betonte Cercas, der mit seiner Analyse in Spanien erhebliches Aufsehen erregte. Mittlerweile lebt der wegen diverser Finanzskandale untragbar gewordene Ex-König im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 22. Februar 2021 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 09:00 EU-Außenministerrat mit Außenminister Schallenberg (geplant) PORTUGAL Vilamoura 09:00 Informeller Online-EU-Rat Beschäftigung, Soziales, Gesundheit, Konsumentenschutz (Ortszeit: 08:00 Uhr GMT+0) FRANKREICH Paris Prozess gegen ehemaligen Anführer der baskischen Separatistengruppe ETA, Josu Ternera (22.-23.2.) UNO Genf Beginn 46. Tagung des UNO-Menschenrechtsrats (22.2.-19.3.) Dienstag, 23. Februar 2021 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 EU-Rat Allgemeine Angelegenheiten der Außen- und Europaminister RUSSLAND Moskau Demonstration der russischen Kommunistischen Partei SPANIEN Madrid 40. Jahrestag des gescheiterten Militärputschs UNO New York 14:30 UNO-Sicherheitsrat berät zum Thema Klima und Sicherheit (Ortszeit: 08:30 Uhr GMT-5) USA Washington 16:00 Anhörung im US-Senat zur Erstürmung des Kapitols (Ortszeit: 10:00 Uhr GMT-5) Mittwoch, 24. Februar 2021 EUROPÄISCHE UNION Luxemburg 09:30 Europäischer Gerichtshof (EuGH) präsentiert Gutachten, ob Ungarn mit Maßnahmen gegen Flüchtlingshilfsorganisationen gegen EU-Recht verstößt BELGIEN Brüssel Gerichtsentscheidung über Prozesseröffnung gegen 20 mutmaßliche Komplizen der Urheber der Pariser Anschläge von 2015 DEUTSCHLAND Koblenz Voraussichtlich Urteil im weltweit ersten Prozess gegen mutmaßliche Handlanger des syrischen Machthabers Assad u.a. wegen Mordes Donnerstag, 25. Februar 2021 EUROPÄISCHE UNION Brüssel Online-EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zur Corona-Pandemie und zu außenpolitischen Fragen (25.-26.2.) Freitag, 26. Februar 2021 EUROPÄISCHE UNION Brüssel Online-EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zur Corona-Pandemie und zu außenpolitischen Fragen (25.-26.2.) 10:00 Informeller Online-EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (Forschung) KOLUMBIEN Bogota Prozess gegen hochrangige Mitglieder der kolumbianischen FARC-Guerilla, denen die Entführung von mehr als 21.000 Menschen vorgeworfen wird Sonntag, 28. Februar 2021 EL SALVADOR San Salvador Parlamentswahl in El Salvador SCHWEDEN Stockholm 35. Jahrestag des Attentats auf schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme nach Kinobesuch